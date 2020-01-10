长期献身于阿富汗人道救援工作的中村哲医生在当地遭枪击身亡、众议员秋元司因涉嫌在综合度假区项目中收取贿赂而遭到逮捕、卡洛斯・戈恩逃离日本……，请看2019年12月日本要闻回顾。

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经济合作与发展组织（OECD）公布了2018年面向15岁学生实施的国际学生能力测试（PISA）结果。在79个国家和地区中，日本学生的阅读理解能力排名从2015年实施的上一次调查时的第8位降至第15位，为历史最低水平。

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NGO组织“白沙瓦会”（福冈市）长期以来在阿富汗开展人道救援工作，该会当地负责人中村哲医生（73岁）在东部楠格哈尔省乘车外出途中遭枪击身亡。11日在福冈市一家殡仪馆内举行了告别仪式。

日美贸易协定在国会表决通过，已于2020年1月1日生效。

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历经67天会期后，第200届临时国会闭幕。在闭幕后的新闻发布会上，安倍晋三首相雄心勃勃地表示将在2021年9月结束自民党党首任期前实现修宪。

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2019年诺贝尔奖颁奖仪式在瑞典斯德哥尔摩举行，化学奖得主、旭化成名誉研究员吉野彰（71岁）被授予奖牌和奖状。

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在日本橄榄球世界杯赛中首次挺进八强的日本队，在东京丸之内地区举行了庆祝巡游活动。

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2020年东京奥运和残奥会的主会场国立竞技场（东京新宿区）举行竣工仪式，并于21日在大约6万名观众的瞩目下，举行了开馆活动。

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东京地方法院宣布，对因在东京都练马区的家中杀害长子（当时44岁）而被控犯有杀人罪的原农林水产省事务次官熊泽英昭（76岁）判处6年徒刑（检方要求判处8年徒刑）。东京高等法院20日决定批准熊泽保释，该被告于当日获得了保释。

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文部科学大臣萩生田光一宣布，原定于2020年度在大学入学统一考试语文和数学科目中引入论述题的计划将推迟实施。

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由外部律师等构成的特别调查委员会，公布了有关“简保生命保险”公司违规销售问题的调查报告。该报告称，有12836份合同疑似违反了法令和社内规定，其中670份已被认定存在违法或违规问题。

针对女记者伊藤诗织控告原TBS记者山口敬之对其实施性暴力，要求赔偿1100万日元的诉讼案，东京地方法院判决山口赔偿330万日元。

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总务大臣高市早苗宣布，围绕“简保生命保险”公司的违规销售问题，事务次官铃木茂树因泄露了针对其母公司日本邮政集团的行政处分方案相关信息而被撤职。

政府召开内阁会议敲定了2020年度预算案。一般预算总额达到创纪录的102.6580万亿日元，较2019年度初始预算增长1.2%（12009亿日元），已连续两年突破100万亿日元大关。

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安倍晋三首相与中国总理李克强、韩国总统文在寅在中国成都市举行了三国首脑会谈。针对朝鲜局势，三国首脑一致同意促进美朝保持对话，以实现半岛无核化。之后，安倍首相与文在寅总统举行了时长约45分钟的会谈。两国首脑明确表示应该通过对话方式解决两国之间的种种问题。

厚生劳动省人口动态统计（全年推算统计）显示， 2019年国内出生的日本婴儿数为86.4万人，预计将首次跌破90万人。

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东京地方检察厅特别搜查部认定，主管综合度假区（IR）项目的内阁府副大臣、自民党众议员秋元司（48岁，东京15区当选）渎职，为中国企业参与度假区项目开绿灯，并收取了现金等贿赂，对其实施了逮捕。

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为保护中东海域航行安全，政府召开内阁会议决定自行向当地派遣海上自卫队的护卫舰和巡逻机部队。此举是以开展“调查研究”为名目的，但在发生不测事态时，还将负责护卫日本的船只。

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因违反公司法（特别渎职）等罪名遭到起诉，并以禁止离境为条件获得保释的日产汽车公司前董事长卡洛斯・戈恩（65岁）被曝已从日本出逃至黎巴嫩。

标题图片：戈恩的辩护律师弘中惇一郎（中）就戈恩外逃一事接受采访，2019年12月31日于东京都千代田区（时事社）