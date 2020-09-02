El primer ministro Abe Shinzō anunció que se retirará del cargo por motivos de salud. Esta y otras historias ocuparon la actualidad del mes de agosto de 2020 en Japón.

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La Agencia Meteorológica de Japón anuncia el fin de la temporada de lluvias en las regiones de Kantō Kōshin y Tōkai. En ambas llega ocho días más tarde que en 2019 y 11 días más tarde que en un año promedio.

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El teatro Kabukiza de Tokio vuelve a abrir sus puertas con su primera representación en cinco meses después de cerrar temporalmente a causa de la epidemia de la COVID-19.

El teatro Kabukiza de Tokio el 1 de agosto de 2020, en el día de su reapertura. (© Jiji)

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El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que a 1 de enero de 2020 Japón contaba con 124.271.318 habitantes, lo que supone una caída del 0,40 %, 505.046 menos que el año anterior. Es el mayor descenso en once años consecutivos de declive.

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Hiroshima conmemora el 75.º aniversario del lanzamiento de la bomba atómica sobre la ciudad en una ceremonia en el Parque Memorial de la Paz. Debido a la crisis de la COVID-19, hay menos de un 10 % del número habitual de asistentes. El 9 de agosto Nagasaki celebra también una ceremonia en el día del lanzamiento de la bomba atómica.

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Se celebra un partido especial de béisbol en el Estadio Hanshin Kōshien de Nishinomiya, en la prefectura de Hyōgo, en el que participan los 32 equipos seleccionados para el torneo de béisbol de primavera que se canceló debido a la epidemia del coronavirus. Cada uno de los equipos juega una ronda.

La ceremonia de apertura del partido especial en el Kōshien el 10 de agosto de 2020. (© Jiji)

El actor Watari Tetsuya fallece a causa de una neumonía a los 78 años.

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El Gobierno central y los gobiernos de la prefectura y la ciudad de Hiroshima recurren una sentencia reciente que reconocía la existencia de víctimas adicionales de la “lluvia negra” radiactiva que cayó tras el lanzamiento de la bomba atómica.

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Se celebra una ceremonia en Ueno, en la prefectura de Gunma, para conmemorar el 35.º aniversario del accidente del vuelo 123 de Japan Airlines de 1985, en el que fallecieron 520 personas.

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La prefectura de Okinawa aumenta su alerta ante la COVID-19 al máximo de los cuatro niveles y extiende su estado de emergencia hasta el 29 de agosto.

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Se celebra una ceremonia oficial en Tokio para conmemorar el 75.º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.

El Emperador Naruhito y la Emperatriz Masako hacen una reverencia durante la ceremonia conmemorativa nacional para los caídos en la guerra en Tokio el 15 de agosto de 2020. (© Jiji)

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El primer ministro Abe Shinzō permanece durante siete horas y media en el Hospital Universitario Keiō para un chequeo médico. Abe visita el mismo hospital el 24 de agosto para lo que el secretario jefe del Gabinete describe como un “chequeo adicional”.

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El PIB de Japón cae un 27,8 % anualizado en el segundo trimestre de 2020 debido a la crisis de la COVID-19. Es el mayor descenso registrado desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

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Hamamatsu, en la prefectura de Shizuoka, registra una temperatura de 41,1º C a las 12:10 p.m., de acuerdo con los datos de la Agencia Meteorológica de Japón. Esta temperatura solo había sido alcanzada anteriormente en Kumagaya, en la prefectura de Saitama, el 23 de julio de 2018.

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El Partido Democrático del Pueblo vota su disolución y fusión con el Partido Democrático Constitucional de Japón.

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Los fiscales de Tokio arrestan al diputado de la Cámara Baja Akimoto Tsukasa bajo la acusación de haber presionado a testigos relacionados con un escándalo de sobornos para la construcción de un complejo turístico con casino.

Fujii Sōta se convierte en el jugador más joven en conseguir dos grandes títulos de shōgi al ganar el título Ōi a los 18 años y un mes.

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Watanabe Kōzō, antiguo viceportavoz de la Cámara Alta, fallece a los 88 años.

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El primer ministro Abe Shinzō se convierte en el mandatario que más tiempo ha ocupado el cargo de forma ininterrumpida tras haber liderado el Gobierno por 2.799 días consecutivos desde 2012.

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El exministro de Justicia Kawai Katsuyuki y su mujer Anri, ambos diputados, se declaran inocentes ante la acusación de haber comprado votos en la campaña para las elecciones a la Cámara Alta de 2019.

26

La tenista Ōsaka Naomi se retira en principio del Masters de Cincinnati para apoyar una huelga de deportistas contra la violencia policial después de que Jacob Blake, un ciudadano afroamericano, fuese tiroteado en Kenosha, Wisconsin, por un agente. No obstante, la deportista acepta jugar tras el aplazamiento del partido al 27 y 28 de agosto.

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El primer ministro Abe anuncia que se retirará del cargo y asegura que la reaparición de la colitis ulcerosa crónica que sufre dificulta que continúe en su puesto.

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Cronología política desde el arranque del segundo gabinete de Abe Shinzō

(Fotografía del encabezado: la gente acude a por una copia de la edición extra del periódico que cubre el anuncio de la dimisión del primer ministro Abe Shinzō el 28 de agosto de 2020. © Jiji.)