日本首相安倍晋三决定辞职、第二季度实际GDP创战后最大跌幅、日本象棋手藤井聪太夺得二冠……，请看2020年8月日本要闻回顾。

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气象厅宣布关东甲信和东海地区的梅雨季结束。两个地区均比去年晚了8天，比常年平均晚了11天。

因新冠疫情扩散而被迫中断的歌舞伎座公演，经历了五个月停演后，在东京银座的歌舞伎座重启公演。

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总务省公布的数据显示，截至2020年1月1日，日本的总人口为124271318人，较去年减少了505046人（0.40%），这是连续11年递减，并且此次的减少幅度创下历史之最。

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广岛遭原子弹轰炸75周年。广岛市政府在广岛市和平纪念公园举行了“原子弹轰炸死难者悼念仪式暨和平祈愿仪式”。为防控疫情，列席人数控制在了往年的10%以下（主办方准备了880个席位）。9日，长崎市政府在长崎市松山町的和平公园举行了和平祈愿仪式。

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2020年甲子园高中棒球交流比赛在兵库县西宫市阪神甲子园球场开幕。截至17日，原本预定参加春季选拔大赛的32个学校代表队相继亮相，它们均各自参加一场比赛。

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广岛地方法院做出判决，要求向声称在广岛遭原子弹轰炸后淋到放射性“黑雨”的全体原告发放核爆受害者健康手册，对此中央政府和广岛县、市两级政府均表示不服，向广岛高等法院提起了上诉。

造成乘客和机组人员共计520人丧生的日航大型客机坠机事故35周年。有关方面在坠机事发地群马县上野村举行了追掉仪式。

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因新冠疫情持续扩散，冲绳县将自主警戒级别提升到了最高的第四级，并宣布将原定于15日解除的县内“紧急状态宣言”延长至29日。

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据悉，罹患肺炎的演员渡哲也（本名渡濑道彦）已于10日在东京某医院病逝，享年78岁。

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第75个“终战日”，政府在日本武道馆举行了全国战争死难者追悼仪式。

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安倍晋三首相在庆应大学医院接受了约七个半小时的健康检查。24日他再次前往该医院，官房长官菅义伟在记者会上解释称“听说是去接受追加检查”。

受新冠疫情影响，2020年第二季度实际GDP估算值按年率换算下降27.8%，创下战后最大降幅。

气象厅宣布中午12点10分在滨松市测得气温41.1度，这个数值与2018年7月23日在埼玉县熊谷市测得的国内统计史上最高纪录持平。

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国民民主党召开众参两院议员全体大会，经多数赞成决定解散政党，并入立宪民主党。

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在设有赌场的综合度假区（IR）建设工程相关贪污案件中，因涉嫌收买证人，东京地方检察厅特侦部以涉嫌违反《组织犯罪处罚法》（收买证人）为由，对众议院议员秋元司（48岁，被起诉犯有受贿罪）实施了逮捕。

日本象棋棋手藤井聪太（18岁）在第61届王位战第7轮比赛第4局中，战胜拥有王位头衔的木村一基（47岁），以四连胜的战绩夺得了第二个象棋赛头衔。年仅18岁零一个月便已拿下两个头衔，创下史上最年轻的双冠王记录。

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曾经担任过厚生大臣、通产大臣和民主党最高顾问等职的原众议院副议长渡部恒三去世，享年88岁。

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从2012年重新执政算起，首相安倍晋三的连续在任天数达到2799天，创下历代首相任期的最长记录。

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东京地方法院对被控在去年夏季参议院选举中犯有违反《公职选举法》罪的前法务大臣河井克行众议员（57岁）及身为参议员的其妻河井案里（46岁）举行首次公判。两人均主张自己无罪。

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为抗议美国威斯康辛州发生的黑人男子遭枪击事件，网球运动员大坂直美（日清食品赞助）宣布将退出辛辛那提半决赛。之后，主办方不得不推迟了27日的所有赛事，之后大坂又撤回退赛决定，参加了28日的半决赛。

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安倍首相召开记者会，宣布自己已决定辞职，理由是溃疡性结肠炎宿疾复发，难以继续履行职责。

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标题图片：街头散发首相安倍晋三辞职消息的号外，2020年8月28日下午，东京都港区（时事社）