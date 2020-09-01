安倍晋三首相の辞任意向表明、4～6月期の実質GDPが戦後最悪の落ち込みを記録、藤井聡太棋聖の二冠獲得など、2020年8月の日本の出来事を振り返る。

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関東甲信と東海地方が梅雨明けしたとみられると、気象庁が発表した。いずれも昨年より8日、平年より11日遅かった。

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新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、中止が続いていた歌舞伎座の公演が、東京・銀座の歌舞伎座で5カ月ぶりに再開した。

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総務省は、2020年1月1日現在の日本人の総人口を公表した。前年より50万5046人（0.40％）少ない1億2427万1318人で、11年連続で減少した。減少幅は過去最大だった。

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広島への原爆投下から75年。広島市の平和記念公園で、市主催の「原爆死没者慰霊式・平和祈念式」（平和記念式典）が開かれた。新型コロナウイルス対策のため、参列者は例年の1割以下（市は880席を用意）となった。9日には長崎市松山町の平和公園で、市主催の平和祈念式典が営まれた

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2020年甲子園高校野球交流試合が、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で開幕。17日まで、春の選抜大会出場を予定していた32校が出場し、各1試合を行った。

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原爆投下直後に降った「黒い雨」を浴びたと訴えた原告全員に被爆者健康手帳などの交付を命じた広島地裁の判決を不服として、国と広島県、広島市は、広島高裁に控訴した。

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乗客・乗員520人が犠牲となった日航ジャンボ機墜落事故から35年を迎えた。墜落現場の群馬県上野村で追悼慰霊式が行われた。

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沖縄県は、新型コロナウイルスの感染が拡大していることから、県独自の警戒レベルを最も高い第4段階に引き上げた。15日までの予定だった県独自の「緊急事態宣言」を29日まで延長すると発表した。

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俳優の渡哲也（わたり・てつや、本名渡瀬道彦＝わたせ・みちひこ）さんが10日、肺炎のため東京都内の病院で死去したことが明らかになった。78歳。

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75回目の「終戦の日」、政府主催の全国戦没者追悼式が日本武道館で開かれた。

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安倍晋三首相が、慶応大学病院に約7時間半滞在し診察を受けた。24日にも再び同病院を訪問。菅義偉官房長官は記者会見で「追加検査だと聞いている」と説明した。

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新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、2020年4～6月期の実質GDP（国内総生産）速報値は、年率換算で27.8％減と戦後最悪の落ち込みとなった。

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気象庁によると、浜松市で午後0時10分に気温が41.1度を観測した。2018年7月23日に埼玉県熊谷市で観測した国内統計史上最高記録に並んだ。

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国民民主党は、両院議員総会を開き、国民を解党した上で、立憲民主党と合流することを賛成多数で決定した。

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カジノを含む統合型リゾート（IR）事業をめぐる汚職事件に絡む証人買収事件で、東京地検特捜部は、衆院議員の秋元司容疑者（48）＝収賄罪で起訴＝を組織犯罪処罰法違反（証人等買収）容疑で逮捕した。

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将棋の藤井聡太棋聖（18）は、第61期王位戦7番勝負の第４局で、木村一基王位（47）に勝ち、４連勝で二つ目のタイトルを獲得した。18歳1カ月での二冠達成は、最年少記録。

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厚相や通産相、民主党最高顧問などを務めた渡部恒三元衆院副議長が死去した。88歳。

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安倍晋三首相の連続在職日数が、2012年の政権復帰から2799日となり、歴代最長を記録した。

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昨夏参院選をめぐり、公選法違反（買収、事前運動）罪に問われた衆院議員で前法相、河井克行被告（57）と、妻で参院議員の案里被告（46）の初公判が、東京地裁であった。2人はいずれも無罪を主張した。

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テニスの大坂なおみ選手（日清食品）が米ウィスコンシン州で起きた黒人男性銃撃事件に抗議し、出場中の大会の試合（準決勝）を棄権する意向を表明した。その後、大会は27日の試合全てを見合わせることになり、大阪はボイコットを撤回して28日の準決勝をプレーした。

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安倍首相が記者会見し、辞任の意向を表明した。持病の潰瘍性大腸炎が再発し、職務の継続が困難になったことを理由に挙げた。

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バナー写真：安倍晋三首相が辞任の意向を固めたことを伝える号外を求める人たち＝2020年8月28日午後、東京都港区（時事）