Заявление премьер-министра Абэ Синдзо о намерении выйти в отставку, самое большое квартальное падение ВВП за послевоенную историю в апреле-июне, завоевание самым молодым профессионалом Фудзии Сотой второго титула сёги и другие события августа 2020 года в Японии.

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Метеорологическое управление Японии объявило о признаках окончания сезона дождей в регионах Канто-Косин и Токай. В обоих регионах это произошло на 8 дней позже, чем в прошлом году и на 11 дней позднее, чем в среднем за много лет.

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В Театре кабуки, расположенном в токийском районе Гиндза, впервые после 5-месячного перерыва, вызванного распространением коронавируса нового типа, возобновилось проведение спектаклей.

Зрители входят в Театр кабуки, возобновивший работу после пятимесячного перерыва, первая половина дня 1 августа 2020 года, Токио, район Тюо (© Jiji Press)

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Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи объявило численность населения страны по состоянию на 1 января 2020 года. По сравлению с годом ранее она сократилась на 505 046 человек, составив 124 271 318 жителей. Численность снижается 11 лет подряд. Размер сокращения установил новый абсолютный рекорд.

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Исполнилось 75 лет со дня атомной бомбардировки города Хиросима. В Мемориальном парке мира города Хиросима состоялась проводимая городской администрацией Церемония поминовения погибших от атомной бомбардировки и Церемония молебна о мире (известные как Мемориальная церемония мира). В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции число участников огранили менее чем десятью процентами от обычных лет (городские власти подготовили 880 мест). Девятого августа Мемориальную церемонию мира в Парке мира, расположенном в районе Мацуяма, провели власти города Нагасаки.

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На стадионе Хансин Косиэн в префектуре Хёго состоялось открытие Товарищеских матчей 2020 года между бейсбольными командами полных средних школ. До 17 августа в играх приняли участие команды 32 школ, которые должны были участвовать в отмененном Весеннем чемпионате, каждая из команд сыграла по одному матчу.

Капитаны команды Полной средней школы коммерции Ойта Кавасэ Кэнта (справа) и Полной средней школы Ханасаки токухару Иноуэ Томоя приносят спортивную клятву на церемонии открытия Товарищеских матчей, 10 августа 2020 г., стадион Косиэн, официальная съемка (© Jiji Press)

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Несогласные с решением Хиросимского окружного суда, распорядившегося выдать всем истцам, утверждающим, что они подверглись выпадению радиоактивных осадков после атомной бомбардировки, льготных медицинских книжек жертвы атомной бомбардировки, правительство и администрации префектуры и города Хиросима подали апелляцию в Хиросимский апелляционный суд.

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Исполнилось 35 лет со дня крушения авиалайнера Boeing-747 компании Japan Airlines, в котором погибли 520 пассажиров и членов экипажа. На месте катастрофы в деревне Уэно префектуры Гумма состоялась церемония поминовения погибших.

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В связи с распространением коронавирусной инфекции администрация префектуры Окинава повысила собственный уровень предупреждения до максимального – четвертого. Власти объявили, что действие объявленного префектурой местного режима чрезвычайной ситуации, которое должно было закончиться 15 августа, продлено до 29-го.

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Стало известно, что актер Ватари Тэцуя (настоящее имя Ватасэ Митихико) 10 августа скончался от пневмонии в одной из токийских больниц. Ему было 78 лет.

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В 75-й День памяти окончания войны в зале «Ниппон будокан» состоялась организованная правительством Национальная церемония поминовения погибших.

Император и императрица Японии застыли в поклоне на Национальной церемонии поминовения погибших в войне, 15 августа 2020 г., зал «Ниппон будокан», Токио, район Тиёда (© Jiji Press)

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Премьер-министр Абэ Синдзо провел около 17 с половиной часов в Больнице университета Кэйо для прохождения медицинского обследования. 24 августа он вновь посетил эту больницу, после чего генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ на пресс-конференции объяснил: «Я слышал, что это дополнительное обследование».

Из-за распространения коронавирусной инфекции падение ВВП Японии в реальном исчислении за квартал с апреля по июнь 2020 года оказалось самым большим за послевоенную историю, составив в пересчете на год 27,8%.

Как сообщило Метеорологическое управление Японии, в городе Хамамацу в десять минут пополудни отмечена температура воздуха 41,1 градуса Цельсия. Ее величина совпала с национальным рекордом за всю историю наблюдений, который был зарегистрирован 23 июля 2018 года в городе Кумагая префектуры Сайтама.

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Народная демократическая партия Японии провела общее собрание своих депутатов обеих палат парламента, на которой большинством голосов приняла решение о роспуске партии и слиянии ее членов с составом Конституционной демократической партии.

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По делу о подкупе свидетелей, связанных с делом о коррупции вокруг создания интегрированных курортных комплексов (с казино) Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры арестовал депутата Палаты представителей Акимото Цукасу (48 лет), предъявив ему обвинения как подозреваемому в нарушении Закона о борьбе с организованной преступностью (подкуп свидетелей и прочих лиц).

Профессиональный игрок в сёги Фудзии Сота (18 лет) на 61-м турнире на титул «Ои» одержал победу над обладателем этого титула Кимурой Кадзуки (47 лет), завоевав титул четырьмя победами подряд в серии из семи партий. Он стал самым молодым обладателем двух титулов в истории – в возрасте 18 лет и 1 месяц.

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Скончался Ватанабэ Кодзо, бывший вице-спикер Палаты представителей, в прошлом главный советник Демократической партии, министр внешней торговли и промышленности и министр здравоохранения и труда. Ему было 88 лет.

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Продолжительность непрерывного пребывания Абэ Синдзо на посту премьер-министра со времени начала работы второго кабинета под его руководством составила 2 799 дней, установив исторический рекорд.

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В Токийском окружном суде состоялись первые публичные слушания по делу депутата Палаты представителей, бывшего министра юстиции Каваи Кацуюки (57 лет) и его супруги, депутата Палаты советников Каваи Анри (46 лет), обвиняемых в нарушении Закона о выборах на общественные должности (подкуп избирателей и предварительная деятельность) на выборах 2019 года в Палату советников. Оба настаивают на своей невиновности.

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Теннисистка Осака Наоми выступила с протестом против инцидента со стрельбой полиции по чернокожему мужчине, произошедшего в американском штате Висконсин, заявив, что она откажется участвовать в полуфинальном матче чемпионата. После этого матчи 27 августа были отложены, а Осака отказалась от бойкота, сыграв в полуфинальном матче 28-го.

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Премьер-министр Абэ Синдзо провел пресс-конференцию, чтобы сообщить о намерении выйти в отставку. В качестве причины он сообщил, что ему затруднительно продолжать исполнять обязанности в связи с рецидивом хронического язвенного колита.

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Фотография к заголовку: Люди покупают экстренный выпуск газеты с сообщением о том, что премьер-минист Абэ Синдзо принял решение выйти в отставку, 28 августа 2020 г., Токио, район Минато (© Jiji Press)