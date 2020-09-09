Démission du Premier ministre Abe Shinzô, chute historique du PIB et commémoration des 75 ans depuis la bombe atomique de Hiroshima et Nagasaki : retour sur les événements marquants du mois d’août 2020 au Japon.

Samedi 1er

La saison des pluies dans les régions du centre du Japon s’est terminée 11 jours plus tard que la normale et 8 jours par rapport à l’année dernière.

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La longue saison des pluies cède la place aux vagues de chaleur à Tokyo

Les représentations de théâtre kabuki ont repris au Kabuki-za à Tokyo après une suspension de 5 mois à cause de l’épidémie du Covid-19.

er août 2020. (Jiji Press) Des spectateurs entrant dans le théâtre Kabuki-za après une fermeture de cinq mois. Arrondissement de Chûô, à Tokyo, le 1août 2020. (Jiji Press)

Mercredi 5

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications a annoncé les chiffres du recensement de la population à la date du 1er janvier 2020. Avec une diminution de 505 046 personnes (0,4 %), la population totale du Japon est de 124 271 318 personnes. Cette baisse, qui continue depuis 11 années, est la plus forte enregistrée d’une année à l’autre.

Jeudi 6

Une cérémonie a été tenue au parc du Mémorial de la Paix de Hiroshima pour commémorer les 75 ans du largage de la bombe atomique. Dans le cadre des mesures contre le coronavirus, le nombre de participants a été fortement restreint (880 places ont été préparées).

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Vendredi 7

Une entreprise japonaise a obtenu pour la première fois l’accord du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales pour la fabrication et la mise sur le marché d’un robot spécialisé dans l’assistance chirurgicale. Le personnel soignant le manipulera à distance en visualisant les images 3D qu’il leur renvoit.

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Dimanche 9

Une cérémonie a été organisée au parc de la Paix de Nagasaki, pour les 75 ans depuis la bombe atomique.

Lundi 10

Une série de matchs de baseball inter-lycées a été tenue au stade Kôshien à Nishinomiya dans la préfecture de Kobe. Cet événement a été organisé comme alternative au tournoi annuel de printemps, qui rassemble 32 équipes lycéennes provenant de tout le pays. La grande compétition annuelle d’été n’a quant à elle pas été disputée.

Cérémonie d’ouverture du tournoi spécial de baseball inter-lycées au stade Kôshien, le 10 août 2020. (Jiji Press)

Mercredi 12

L’État et la préfecture de Hirohima et la ville de Hiroshima ont fait appel de la décision du tribunal du district d’Hiroshima de délivrer des certificats de hibakusha (victime de bombardement atomique) à toutes personnes exposées à la « pluie noire » radioactive qui avait suivi le bombardement atomique du 6 août 1945.

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Trente-cinq ans se sont écoulés depuis l’accident du vol 123 de la Japan Airlines, au cours duquel 520 passagers et membres d’équipage ont été tués. Un cérémonie commémorative a eu lieu dans le village d’Ueno de la préfecture de Gunma, lieu où l’accident s’est produit.

Jeudi 13

En raison de la propagation du Covid-19, le niveau d’alerte au coronavirus de la préfecture d’Okinawa a été élévé à son niveau maximum (4). Initialement prévu jusqu’au 15 août, l’état d’urgence mis en place par la préfecture a été prolongé jusqu’au 29.

Vendredi 14

Décès de l’acteur Watari Tetsuya (de son vrai nom Watase Michihiko) dans un hôpital de Tokyo des suites d’une pneumonie. Il avait 78 ans.

Samedi 15

Une cérémonie officielle a été organisée à Tokyo pour marquer les 75 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako rendant hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale. Le 15 août, au Nippon Budokan, à Tokyo. (Jiji Press)

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