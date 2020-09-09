إعلان رئيس الوزراء شينزو آبى عزمه تقديم استقالته كان أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر أغسطس/ آب 2020.

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هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تعلن نهاية موسم الأمطار في منطقتي (كانتو كوشين) و (طوكاي). وهو الموسم الذي انتهى في كلتيهما بعد ثمانية أيام مقارنة بعام 2019 وأحد عشر يومًا زيادة عن المتوسط السنوي.

إعادة افتتاح مسرح (كابوكيزا) في طوكيو، حيث شهد أول عرض له منذ خمسة أشهر بعد إغلاقه للحد من انتشار فيروس كورونا.

مسرح (كابوكيزا) في طوكيو في الأول من أغسطس/ آب 2020، اليوم الذي شهد إعادة افتتاحه. جيجي برس.

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وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات تعلن أنه اعتبارًا من الأول من يناير 2020، بلغ عدد المواطنين في اليابان 124.271.318 نسمة، بانخفاض قدره 505.046 (0.40٪) عن العام السابق. وهو أكبر انخفاض على الإطلاق للعام الحادي عشر على التوالي منذ بداية انخفاض أعداد السكان.

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مدينة هيروشيما تحيي ذكرى مرور 75 عامًا على القصف الذري الذي تعرضت له المدينة في مناسبة أقيمت في متنزه السلام التذكاري. إلا أنه وبسبب الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، كانت الأعداد المشاركة هناك أقل من 10٪ من العدد المعتاد للحضور. وفي التاسع من أغسطس/ آب، أحيت مدينة ناغاساكي هي الأخرى ذكرى تفجيرها.

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إقامة فاعليات خاصة لكرة البيسبول على أرضية إستاد هانشين كوشين في مدينة نيشينوميا بمحافظة هيوغو، حيث تجمعت الفرق الـ 32 الذين تم اختيارهم للاشتراك في دورة الربيع الملغاة لخوض مباراة واحدة لكل منها.

مراسم افتتاح الفاعليات الخاصة على أرضية إستاد كوشين في العاشر من أغسطس/ آب 2020. (جيجي برس، تصوير بوول).

وفاة الممثل واتاري تيتسويا متأثرًا بمرض الالتهاب الرئوي عن عمر يناهز 78 عامًا.

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الحكومة المركزية وحكومات محافظة هيروشيما والبلديات المحلية تتقدم باستئناف ضد حكم المحكمة الأخير الذي اعترف بضحايا ”المطر الأسود“ المشع الذي هطل في أعقاب القصف الذري.

إقامة مراسم احتفال في قرية أوينو بمحافظة غونما بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتحطم طائرة الخطوط الجوية اليابانية رقم 123 عام 1985، والتي أودت بحياة 520 شخصًا.

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محافظة أوكيناوا ترفع حالة التأهب الخاصة بفيروس كورونا إلى أعلى مستويات الحذر الأربعة وتمدد حالة الطوارئ حتى التاسع والعشرين من أغسطس/ آب.

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إقامة مراسم احتفال رسمية في طوكيو بمناسبة مرور 75 عامًا على نهاية الحرب العالمية الثانية.

الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو ينحنيان أثناء مراسم الحفل أمام النصب التذكاري الوطني لضحايا الحرب في طوكيو في الخامس عشر من أغسطس/ آب 2020. جيجي برس.

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رئيس الوزراء شينزو آبي يقضي سبع ساعات ونصف في إجراء فحوصات طبية بمستشفى جامعة كييو. وقد قام بزيارة نفس المستشفى في الرابع والعشرين من أغسطس/ آب لإجراء ما وصفه كبير أمناء مجلس الوزراء (سوغا يوشيهيدى) بأنه فحص إضافي.

انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لليابان بمعدل سنوي قدره 27.8٪ في الربع الثاني من عام 2020، بسبب أزمة فيروس كورونا. وهو أكبر انخفاض تشهده البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.

مدينة هاماماتسو بمحافظة شيزوؤكا تسجل درجة حرارة بلغت 41.1 درجة مئوية بعد الظهيرة بعشر دقائق وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية اليابانية. وهو ما يعادل أعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق في اليابان، تم تسجيلها سابقًا في مدينة كوماغايا بمحافظة سايتاما، في الثالث والعشرين من يوليو/ تموز 2018.

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الحزب الديمقراطي الشعبي يصوت على حل الحزب والاندماج مع الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني.

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المدعون العامون في طوكيو يلقون القبض على نائب مجلس النواب (أكيموتو تسوكاسا) للاشتباه في تلاعبه بأقوال الشهود على خلفية فضيحة رشوة في أحد المنتجعات الترفيهية.

(فوجي ساطو) يصبح أصغر حامل لقبين رئيسيين في لعبة الشوغي (الشطرنج الياباني)، وذلك بتحقيقه للقب (Ōi) (أووي– أحد الألقاب الثمانية الكبرى في اللعبة) وهو لا يزال في الثامنة عشرة من عمره وشهر واحد.

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وفاة النائب السابق لرئيس مجلس النواب (واتانابي كوزو) عن عمر يناهز 88 عاما.

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رئيس الوزراء شينزو آبي يصبح أطول رئيس وزراء مستمر في منصبة في اليابان على الإطلاق، بعد أن قاد حكومة البلاد لمدة 2.799 يومًا متتاليًا منذ عام 2012.

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وزير العدل الياباني السابق كاواي كاتسويوكي وزوجته أنري، وكلاهما من المشرعين الحاليين، يقران ببراءتهما من فضيحة شراء أصوات تتعلق بحملة أنري الانتخابية لمجلس المستشارين لعام 2019.

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انسحاب لاعبة التنس أوساكا ناومي بشكل مبدئي من بطولة سنسيناتي للماسترز كجزء من إضراب للرياضيين الذين يحتجون على إطلاق الشرطة النار على مواطن أمريكي من أصول أفريقية وهو جاكوب بليك في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن. إلا أنه عندما أعيدت جدولة مباراتها في نصف النهائي من السابع والعشرين إلى الثامن والعشرين من أغسطس/ آب، وافقت على اللعب.

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رئيس الوزراء آبي يعلن عزمه تقديم استقالته، قائلاً إن عودة إصابته بالتهاب القولون التقرحي المزمن جعل من الصعب عليه الاستمرار في منصبه.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: بعض الأشخاص يتزاحمون للحصول على طبعات إضافية من صحف يوم الثامن والعشرين من أغسطس/ آب 2020، التي تغطي خبر إعلان رئيس الوزراء شينزو آبي عزمه تقديم استقالته. جيجي برس).