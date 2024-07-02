La visita del emperador Naruhito y la emperatriz Masako al Reino Unido y el llamamiento del Keidanren para la introducción de un sistema de doble apellido estuvieron entre las noticias más destacadas del mes de junio de 2024 en Japón.

2

En una charla celebrada en Singapur entre los ministros de Defensa de Japón, los Estados Unidos y Corea del Sur, los tres países acordaron llevar a cabo este verano unas maniobras conjuntas bautizadas como “Freedom Edge”.

La golfista Sasō Yūka gana el Abierto Femenino de EE. UU. por segunda vez en tres años después de su primer triunfo.

Sasō Yūka con el trofeo del Abierto Femenino de EE. UU. el 2 de junio de 2024. (© AFP/Jiji)

3

El Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo anuncia que ha confirmado que se manipularon las pruebas en 38 modelos de vehículos producidos por Toyota, Mazda, Yamaha, Honda y Suzuki.

En una rueda de prensa celebrada en Tokio, Charles Oppenheimer, nieto del líder del Proyecto Manhattan, Robert Oppenheimer, hace un alegato contra las armas atómicas y en favor de la energía nuclear.

5

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar publica unas estadísticas demográficas que sugieren que la tasa total de fecundidad, que indica el número de hijos que una mujer tiene durante su vida, se redujo hasta 1,20 en 2023, la segunda cifra más baja desde que comenzaron a elaborarse estas estadísticas en 1947.

La Dieta de Japón aprueba enmiendas a la Ley de Apoyo a la Infancia y a la Crianza, con aumentos notables de las prestaciones para el cuidado de los hijos.

El bioquímico Endō Akira, descubridor de las estatinas, que ayudan a reducir los niveles de colesterol, fallece a los 90 años.

6

El arquitecto Maki Fumihiko, ganador del Premio Pritzker y conocido por sus diseños para el complejo Daikanyama Hillside Terrace y el Gimnasio Metropolitano de Tokio, así como por el rascacielos Four World Trade Center de Nueva York, fallece a los 95 años.

El Gimnasio Metropolitano de Tokio. (© Jiji)

Tokyo DisneySea abre su nueva área Fantasy Springs, con atracciones ambientadas en las películas Frozen, Enredados y Peter Pan.

8

El jugador de tenis Oda Tokito gana su segundo título individual masculino en silla de ruedas en el Abierto de Francia, conquistando así su cuarta victoria en un Grand Slam.

Oda Tokito celebra su victoria en el Abierto de Francia. (© Reuters)

10

La Federación de Negocios de Japón (Keidanren) pide que se introduzca cuanto antes un sistema que permita a las parejas casadas usar distintos apellidos, y afirma que el sistema actual va en detrimento de los negocios.

Entran en vigor enmiendas a la Ley de Control de la Inmigración y Reconocimiento de los Refugiados. Las personas que buscan asilo podrán ser deportadas después de solicitar sin éxito en tres ocasiones el estatus de refugiado.

12

El Informe Global de Brecha de Género, elaborado por el Foro Económico Mundial, situa a Japón en el puesto 118 de 146 países, la posición más baja entre las naciones del G7.

La Dieta aprueba la Ley para la Promoción de la Competitividad en el Software para Teléfonos Inteligentes. Esta legislación tiene como objetivo liberar las tiendas de aplicaciones gestionadas por gigantes tecnológicos como Apple o Alphabet (Google).

13

Japan Post anuncia que el precio de los sellos aumentará a partir del 1 de octubre: 110 yenes para las cartas ordinarias y 85 para las postales.

El grupo Mrs. Green Apple retira de la distribución el vídeo musical de su tema Columbus después de ser criticado por colonial y racista.

14

El Banco de Japón decide reducir la compra de bonos del Gobierno, con un plan específico para los próximos dos años que será decidido en su próxima reunión de política a finales de julio.

Japón participa en un comunicado conjunto de una reunión del G7 en Fasano, Italia, en el que se manifiesta preocupación por el apoyo de China a la invasión rusa de Ucrania.

17

Partidarios del gobernador de Okinawa, Tamaki Denny, no obtienen la mayoría en la asamblea de la prefectura, de 48 escaños, asegurando solo 20 asientos. Esto le dificulta mantener su oposición al traslado de la base aérea estadounidense de Futenma a Henoko, en Nago.

19

Las enmiendas a la Ley de Control de Fondos Políticos del Partido Liberal Democrático después de su escándalo de comisiones clandestinas son aprobadas en la Dieta con el apoyo del PLD y el Kōmeitō, a pesar de que se cuestiona su efectividad.

La Dieta aprueba la Ley de Protección de la Infancia para crear un equivalente japonés al Servicio de Divulgación y Restricción del Reino Unido para comprobar si las personas que trabajan con menores tienen un historial de crímenes sexuales.

20

Comienza la campaña para las elecciones a gobernador de Tokio. Hay un récord de 56 candidatos, una cifra muy superior a los 20 de 2020. Las elecciones tendrán lugar el 7 de julio.

Cuatro candidatos a gobernador de Tokio. Desde la izquierda: Ishimaru Shinji, Koike Yuriko (actual gobernadora), Renhō y Tamogami Toshio. (© Jiji)

21

La Agencia Meteorológica de Japón anuncia el comienzo de la temporada de lluvias en las regiones de Kansai, Tōkai y Kantō Kōshin. En Kansai y Tōkai llega 15 días más tarde que en un año promedio y 23 días más tarde que en 2023, mientras que en Kantō Kōshin es 14 días más tarde que en un año promedio y 13 días más tarde que en 2023.

22

El emperador Naruhito y la emperatriz Masako inician una visita oficial al Reino Unido. El 25 de junio, asisten a una ceremonia de bienvenida como invitados de Estado y viajan en carruajes junto al rey Carlos III y la reina Camila. El 27 de junio visitan el castillo de Windsor y dejan una ofrenda floral ante la tumba de la reina Isabel II y el príncipe Felipe.

24

La Agencia de Servicios Financieros emite una orden de mejora de los negocios al Banco MUFG y otras dos empresas asociadas con el Grupo Financiero Mitsubishi UFJ por compartir sin permiso la información de sus clientes, un acto ilegal. Se insta a ambas entidades a que presenten informes sobre sus mejoras basándose en la Ley de la Banca.

La Agencia Nacional de Policía inicia una inspección especial de la Policía de la Prefectura de Kagoshima a raíz de una serie de incidentes, entre los que se incluye el arresto del anterior líder de su división de seguridad comunitaria. Serán interrogados Nogawa Akiteru, el jefe de policía de la prefectura, y otros altos cargos.

26

La Policía de la Prefectura de Shizuoka anuncia que ha hallado a tres personas desplomadas cerca de un cráter del monte Fuji. Más tarde se confirma que han fallecido. Las fuerzas de seguridad encontraron a estas personas cuando realizaban tareas de búsqueda de un hombre que desapareció cuando fue a escalar el monte Fuji el 21 de junio.

La divisa japonesa cae por debajo de los 160 yenes frente al dólar estadounidense, la mayor devaluación registrada desde diciembre de 1986.

29

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia que se sospecha que hay otras 76 personas fallecidas en relación con los suplementos con beni kōji producidos por Kobayashi Pharmaceutical.

(Fotografía del encabezado: el emperador Naruhito y la emperatriz Masako posan para una foto conmemorativa entre el rey Carlos III y la reina Camila antes del banquete de Estado celebrado en el Palacio de Buckingham el 25 de junio de 2024. © Reuters.)