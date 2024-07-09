Visite amicale du couple impérial en Grande-Bretagne, début de la saison des pluies, annonce de la retraite du Docteur Yellow et ouverture de la campagne pour les élections de la préfecture de Tokyo : retour sur les événements marquants du mois de juin 2024 au Japon.

Samedi 1er

Le milliardaire Maezawa Yûsaku a dit sur son compte X qu’il avait pris « la douloureuse décision » d’abandonner son projet d’effectuer le tout premier voyage privé autour de la Lune.

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Le milliardaire Maezawa Yûsaku annule son projet de voyage privé autour de la Lune

Dimanche 2

Lors de discussions à Singapour entre les ministres de la Défense du Japon, des États-Unis et de la Corée du Sud, les trois pays ont convenu de mener cet été un exercice conjoint dans plusieurs domaines, nommé Freedom Edge.

La golfeuse Sasô Yûka a remporté l’US Open pour la deuxième fois de sa carrière, trois ans après son premier triomphe.

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Golf : Saso Yuka devient la première personne de nationalité japonaise à remporter deux fois l’US Open

Sasô Yûka brandissant le trophée de l’US Open, le 2 juin 2024. (AFP/Jiji Press)

Lundi 3

Le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme a confirmé que les constructeurs automobiles Toyota, Mazda, Yamaha, Honda et Suzuki avaient falsifié des tests de certification de 38 modèles de véhicules.

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Toyota et quatre autres constructeurs ont falsifié des tests de véhicules

Lors d’une conférence de presse à Tokyo, Charles Oppenheimer, petit-fils du chef du projet Manhattan, Robert Oppenheimer, s’est prononcé contre les armes nucléaires et pour l’énergie nucléaire.

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Charles Oppenheimer demande à se servir de l’énergie nucléaire de manière pacifique

Un tremblement de terre de magnitude 5,9 s’est produit à l’extrémité de la péninsule de Noto vers 6 h 30, alors que la zone est encore loin de s’être remise de la catastrophe du Nouvel An.

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Un puissant séisme touche de nouveau la péninsule de Noto

Séisme de Noto : le bilan six mois après la catastrophe du Nouvel An

Mardi 4

La princesse Yuriko, la personne actuellement la plus âgée de la famille Impériale japonaise, a fêté ses 101 ans. Elle est la tante de l’empereur retiré Akihito, qui est le père du souverain actuel.

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La princesse Yuriko, membre le plus âgé de la famille impériale, a fêté ses 101 ans

Mercredi 5

Selon des statistiques démographiques du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, le taux de fécondité (nombre moyen d’enfants par femme) est tombé à 1,20 en 2023, ce qui constitue un niveau historiquement bas depuis le début des statistiques en 1947.

Des amendements à la loi sur l’aide à l’enfance et à la garde d’enfants, notamment des augmentations importantes de l’allocation de garde d’enfants, ont été adoptés par la Diète.

Le biochimiste Endô Akira est décédé à l’âge de 90 ans. Il est célèbre pour sa découverte des statines, utilisées dans des médicaments pour réduire le taux de cholestérol.

Le Parlement japonais a approuvé un traité établissant une organisation intergouvernementale avec le Royaume-Uni et l’Italie qui s’occupera de gérer le développement de la prochaine génération d’avions de combat.

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Le Japon adopte un traité international pour participer à la création d’un nouvel avion de combat

Jeudi 6

Décès de l’architecte Maki Fumihiko à 95 ans. Lauréat du prix Pritzker en 1993, il est connu pour ses nombreuses créations, comme le Daikanyama Hillside Terrace (Tokyo), le Tokyo Metropolitan Gymnasium et sa contributuin au Four World Trade Center à New York.

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Le grand architecte Maki Fumihiko, lauréat du prix Pritzker en 1993, est décédé

Le Tokyo Metropolitan Gymnasium (© Jiji)

Tokyo DisneySea a inauguré une nouvelle zone, Fantasy Springs, avec des attractions inspirées de La Reine des neiges, Raiponce et Peter Pan.

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« Fantasy Springs » : le nouvel univers de DisneySea Tokyo est désormais ouvert au public

Samedi 8

Le joueur de tennis handisport Oda Tokito a remporté son deuxième titre en simple à Roland-Garros, marquant ainsi sa quatrième victoire en Grand Chelem.

Oda Tokito jubile après sa victoire. (© Reuters)

À 24 ans et 9 mois, Kimura Hirotsugu est devenu le plus jeune japonais à accomplir un tour du monde en solitaire à la voile sans escale et sans avoir reçu d’approvisionnement.

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Record battu du plus jeune japonais à faire le tour du monde à la voile sans escale

Lundi 10

Le Keidanren (Fédération des organisations économiques japonaises) a appelé à l’introduction rapide d’un système permettant aux couples mariés d’opter pour des noms de famille différents, estimant que le système actuel constitue « un risque commercial ».

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Entrée en vigueur de révisions à la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance des réfugiés. Les étrangers ayant demandé le statut de réfugié à trois reprises peuvent désormais être expulsés.

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Immigration : le Japon pourra renvoyer les étrangers à partir de la troisième demande d’asile

Le studio d’animation Gainax a annoncé avoir déposé le bilan auprès du tribunal du district de Tokyo à la fin du mois dernier. Fondé en 1984 dans la capitale, Gainax est notamment connu pour avoir créé la célèbre série Neon Genesis Evangelion, mais aussi Nadia, le secret de l’eau bleue.

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Le studio Gainax, créateur de la série « Evangelion », a déposé le bilan

Le Japon a ouvert son tout premier centre de renouvellement de permis pour les personnes de 70 ans et plus. Celui-ci se trouve dans la ville de Saitama, près de Tokyo.

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Le Japon a ouvert son tout premier centre de renouvellement de permis pour les conducteurs âgés

Mardi 11

Les Forces marines d’autodéfense (FAD) ont annoncé que les sept personnes portées disparues en mer après la collision de deux hélicoptères en avril dernier ont été officiellement déclarées comme étant décédées.

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Les sept personnes disparues après la collision de deux hélicoptères des FAD ont été déclarées mortes

Mercredi 12

Le rapport mondial sur l’écart entre les femmes et les hommes publié par le Forum économique mondial a classé le Japon au 118e rang sur 146 pays, soit le plus bas parmi les pays du G7.

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Classement mondial de l’égalité des sexes : le Japon gagne sept places par rapport à l’année dernière

La Loi sur la promotion de la concurrence des logiciels pour smartphones a été adoptée par la Diète. Elle a pour objectif d’ouvrir les smartphones d’Apple et d’Alphabet (Google) à des magasins d’applications tiers.