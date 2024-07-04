Государственный визит императора Нарухито в Великобританию и призыв Кэйданрэн к введению системы двойных фамилий стали одними из главных новостей в Японии в июне 2024 года.

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В Сингапуре состоялась встреча глав оборонных ведомств Японии, Соединеннных Штатов и Южной Кореи. В целях укрепления сотрудничества в области обеспечения безопасности участники договорились институционализировать механизмы политических обсуждений на высоком уровне, обмена информацией и проведения совместных тренировок.

Гольфистка Сасо Юка во второй раз выиграла Открытый чемпионат США по гольфу среди женщин, спустя три года после своего первого триумфа.

Сасо Юка с трофеем Открытого чемпионата США по теннису среди женщин 2 июня 2024 года. (© AFP/Jiji)

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Министерство национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии сообщило, что подтверждены нарушения при подаче заявок на «определение типа» в общей сложности 38 видов транспортных средств пяти компаний-производителей автомобилей и мотоциклов: Toyota, Mazda, Yamaha, Honda и Suzuki.

На пресс-конференции в Токио Чарльз Оппенгеймер, внук руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, выступил против ядерного оружия и за ядерную энергетику.

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Согласно статистическим данным за 2023 год, опубликованным Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, суммарный коэффициент рождаемости в стране составил 1.20, обновив самый низкий показатель с 1947 года.

Парламент Японии утвердил и ввел в силу поправки к Закону о поддержке детей и их воспитания и ряд других законодательных актов с основным упором на расширение выплат пособий на детей. В числе прочего поправки предусматривают продление отмены ограничения на выплату детских пособий по уровню доходов.

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Архитектор Маки Фумихико, лауреат Притцкеровской премии, известный своими проектами Daikanyama Hillside Terrace и Tokyo Metropolitan Gymnasium в Токио, а также Всемирного торгового центра № 4 в Нью-Йорке, скончался в возрасте 95 лет.

Tokyo Metropolitan Gymnasium (© Jiji)

Консультационный орган ЮНЕСКО рекомендовал изучить дополнительно информацию об объекте «золотые шахты острова Садо», претендующем на внесение в список объектов Всемирного культурного наследия. Таким образом совет не поддержал внесение в список.

В парке Tokyo DisneySea открылась новая зона Fantasy Springs с аттракционами по мотивам «Холодного сердца», «Рапунцель: запутанная история» и «Питера Пэна».

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Питчер профессиональной бейсбольной команды Хиросимы Осэра Дайти в матче против команды «Лотте» не дал соперникам отбить ни одного мяча. Он стал 90-м человеком в истории, кому это удалось.

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На Открытом чемпионате Франции на кортах «Ролан Гаррос» колясочник Ода Токито завоевал титул победителя в мужском одиночном разряде второй раз подряд.

Ода Токито – дважды подряд победитель Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде среди колясочников (© Reuters)

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Федерация бизнеса Японии (КЭЙДАНРЭН) предложила в скорейшие сроки ввести систему, позволяющую супругам иметь разные фамилии. При этом она отметила, что прежний подход к использованию фамилий «может создавать риски для ведения бизнеса».

Вступили в силу поправки в Закон об иммиграционном контроле, пересматривающие правила пребывания в изоляторах временного содержания, а также депортации иностранцев. Поправки позволяют «в отсутствие весомых причин для признания беженцем» депортировать иностранцев, три раза и более подававших заявки на получение статуса беженца.

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Из сообщения офиса архитектора стало известно, что 6 июня скончался Маки Фумихико, известный такими проектами как «Дайканъяма хилсайд террас» в Токио, а также Токийский дворец спорта. Ему было 95 лет.

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В Докладе о гендерном неравенстве, опубликованном Всемирным экономическим форумом, Япония оказалась на 118-м месте из 146 стран. Это самая низкая позиция из семи стран-членов «Большой семерки».

Палата советников Парламента Японии утвердила и тем самым ввела в действие Закон о стимулировании конкуренции программного обеспечения для смартфонов, регулирующий деятельность компаний-гигантов сферы информационных технологий. Основные положения закона, такие как открытость магазинов программ-приложений для смартфонов, а также запрет на преимущественную демонстрацию собственных компаний в поисковых системах, разработаны с учетом деятельности Apple и Google.

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Почта Японии объявила, что с 1 октября увеличивает стоимость почтовых услуг – доставки писем и открыток. Стоимость доставки почтовых отправлений установленной формы весом до 50 граммов составит 110 йен, а открыток 85 йен.

Принято решение о прекращении распространения видеоклипа новой композиции «Колумб» популярной группы Mrs. GREEN APPLE. Работа навлекла волну критики как вызывающая ощущение дискриминационного отношения к коренным народам и поддержки колониализма.

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Банк Японии принял решение сокращать объемы приобретения государственных облигаций. Конкретные планы сокращения объемов скупки на ближайшие 1-2 года решено принять на следующем совещании руководства банка в конце июля.

В Фазано в южной части Италии завершился проходивший с 13 июня саммит семи промышленно развитых стран, именуемых «Большой семеркой». Участники выразили беспокойство по поводу поддержки продолжающей вторжение в Украину России со стороны Китая.

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На выборах в Законодательное собрание префектуры Окинавы (48 мест) префектуральная партия, поддерживающая губернатора Тамаки Дэнни получила лишь 20 мандатов и лишилась большинства. Это серьезно осложнило реализацию политики губернатора, пообещавшего препятствовать переносу авиапоста корпуса морской пехоты США Футэмма на побережье Хэноко в городе Наго.

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Парламент принял и ввел в действие поправки в Закон о контроле над политическими фондами, предложенные Либерально-демократической партией в свете скандала о «черных кассах» ряда фракций ЛДП. Критики указывают, что в новом законе остаются многочисленные «лазейки» и заявляют, что он недостаточно эффективен.

Принят и вступил в силу Закон о борьбе с насилием над детьми, предусматривающий введение «японской версии DBS» - системы, позволяющей проверять на отсутствие криминального прошлого соискателей работы, предполагающей контакт с детьми.

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Официально объявлено о проведении выборов губернатора Токио. Число кандидатов значительно превысило их количество на предыдущих выборах в 2020 году, когда их насчитывалось 22, составив 56 человек. Голосование состоится 7 июля.

Главные кандидаты на пост губернатора Токио (слева направо) Исимару Синдзи, Коикэ Юрико, Рэнхо, Тамогами Тосио (© Jiji Press)

Обладатель восьми чемпионских корон сёги Фудзии Сота (21 год) в девятом турнире за обладание титулом Эйо в пятой игре уступил претенденту – обладателю пятого дана Ито Такуми и потерял звание чемпиона со счетом 2:3.

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Император Японии Нарухито и императрица Масако отправились в Великобританию с официальным визитом в качестве государственных гостей. Двадцать пятого июня император Нарухито получил высшую награду Великобритании – ордена Подвязки. Вечером в этот же день они приняли участие в торжественном банкете от имени короля Карла III в Букингемском дворце.

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Управление финансовых услуг направило предписание улучшить практику ведения бизнеса трем компаниям финансовой группы Mitsubishi UFJ, в том числе банку MUFG, в связи с незаконным обменом в рамках группы конфиденциальными сведениями о клиентах. MUFG и MUFG Bank предписано представить отчеты об улучшениях на основании Закона о банковской деятельности.

Национальное полицейское агентство начинает специальную проверку полиции префектуры Кагосима после серии инцидентов, включая арест бывшего главы отдела общественной безопасности. Будут допрошены Ногава Акитэру, начальник полиции префектуры, и другие высокопоставленные должностные лица.

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Полиция префектуры Сидзуока сообщает, что они обнаружили трёх человек, лежащих возле кальдеры горы Фудзи. Позже была подтверждена их смерть. Все трое были найдены во время поисков мужчины, который пропал без вести после восхождения на гору Фудзи 21 июня.

Йена упала до более чем 160 йен к доллару США, что является самым слабым показателем с декабря 1986 года.

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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения сообщает, что ещё 76 смертей предположительно связаны с добавками бэни кодзи, производимыми компанией Kobayashi Pharmaceutical.

Фотография к заголовку: Император Нарухито и императрица Масако стоят между королем Карлом III и королевой Камиллой на памятной фотографии перед государственным банкетом в Букингемском дворце 25 июня 2024 г. (© Reuters)