日本德仁天皇与皇后前往英国进行国事访问，天皇被授予英国荣誉制度最高一级的嘉德勋章；日本总和生育率降至历史新低的1.20；经团联建议推行选择性夫妻不同姓制度；日本的性别差距排名全球118位；东京都知事选举56人参选创纪录；笹生优花再夺美国高尔夫女子公开赛冠军；小田凯人蝉联法国网球公开赛男子轮椅项目冠军……请看2024年6月日本要闻回顾。

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日美韩三国防长在新加坡举行会谈，一致同意将高层政策磋商、信息共享及联合训练等机制制度化，以加强安保合作。

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国土交通省发布消息称，已确认丰田汽车、马自达、雅马哈发动机、本田、铃木旗下机动车与两轮车制造商5家企业的38款车辆在申请名为“型式指定”的量产认证过程中存在违规行为。

笹生优花时隔3年再次夺得美国高尔夫女子公开赛冠军。

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日本厚生劳动省公布的2023年人口动态统计数据显示，总和生育率为1.20，已降至1947年以来的历史最低水平。

以大幅扩充儿童补贴为核心的《儿童与育儿支援法》修正案获得通过。领取补贴家庭的收入限制将被取消，发放时间也将延长。

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针对日本推动申报为世界文化遗产的“佐渡岛金山”，联合国教科文组织下属咨询机构建议暂缓审批程序，要求日方“补充信息”。这意味着该申报未获批准。

建筑家槙文彦离世，享年95岁。他是建筑界最高荣誉普利兹克奖获得者，因负责设计打造东京代官山集合住宅和东京体育馆等项目而闻名。

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在巴黎罗兰加洛斯举行的法国网球公开赛轮椅网球项目中，小田凯人蝉联男单冠军。

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日本经济团体联合会建议尽快推出已婚夫妻可不同姓的制度，指出现行制度“可能造成商业风险”。

修订了外国人收容和遣返规则的《入境管理法》修正版开始施行。在申请难民身份三次后，如果无法提出“应该认定为难民的充足理由”，则有可能被遣返。

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世界经济论坛（WEF）发布的《性别差距报告》显示，日本在146个国家中排名第118位，在七国集团（G7）中排名垫底。

旨在约束IT巨头的《智能手机特定软件竞争促进法》在参议院全体大会上获得表决通过。核心内容是禁止苹果和谷歌等大企业在开放应用商店和搜索引擎方面通过“自我优待”实现垄断。

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日本邮政宣布将从10月1日起上调信件和明信片的邮资。50克以下普通信件110日元，明信片85日元。

人气摇滚乐队Mrs. GREEN APPLE新曲《哥伦布》的MV因被批存在肯定殖民主义和歧视原住民之嫌而停止发行。

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日本银行决定缩减国债购买规模。7月末举行的下一次会议将决定今后一两年内的具体缩减计划。

在意大利南部城市法萨诺召开的七国集团峰会落下帷幕。会后发表的声明提及对中国为持续打击乌克兰的俄罗斯提供支持一事表示关切。

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冲绳县举行县议会选举（额定48个议席），支持玉城丹尼知事的县政府执政党遭遇惨败，仅得20个席位。在选举承诺中反对将美军普天间基地搬迁至名护市边野古的玉城知事将面临严峻的执政形势。

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在经历自民党派阀“黑金”事件之后由自民党提出的《政治资金规正法》修正案获得通过。相关人士指出，其中存在诸多“漏洞”和不确定事项，缺乏实效性。

《儿童对象性暴力防止法》法案获得通过，其中提及创设要求确认从事与儿童相关工作的人员是否存在性犯罪记录的“日本版DBS”制度。

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东京都知事选举发布公示。本次共有56名候选人参选，大幅超过2020年上一次选举的22人。7月7日将举行投计票。

日本将棋八冠王藤井聪太（21岁）在第九届叡王战五轮定胜负的第五局中不敌挑战者伊藤匠七段（21岁），总成绩两胜三负失去叡王头衔。

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一名因性别认同障碍而由男性改为女性者，以自己的冷冻精子诞生下第二个女儿，最高法院承认他是这个女儿的“父亲”，以“不承认其亲子关系将损害孩子的利益”为由，驳回了东京高等法院的裁决。

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德仁天皇与皇后启程前往英国，以国宾身份展开国事访问。

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金融厅认定三菱UFJ银行等三家单位在集团内部非法共享客户非公开信息，对相关单位下达了业务整改令。

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德仁天皇被授予英国荣誉制度最高一级的嘉德勋章。同日晚间出席了英国国王查尔斯在白金汉宫举行的晚宴。

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厚生劳动省发布消息称，新增76人疑似因服用小林制药公司含红曲原料的保健品而死亡。

标题图片：德仁天皇和皇后以国宾身份访问英国（路透社）

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