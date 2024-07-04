كانت زيارة الدولة التي قام بها الإمبراطور ناروهيتو إلى بريطانيا ودعوة اتحاد الأعمال الياباني لإدخال نظام الألقاب المنفصلة من بين أهم الأحداث الرائدة في اليابان خلال يونيو/حزيران 2024. إليكم أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر يونيو/ حزيران 2024.

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اتفاق ثلاثي بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في محادثات سنغافورة يقضي بإجراء تدريبات مشتركة متعددة المجالات هذا الصيف تحت اسم مناورات ”Freedom Edge“. تأتي هذه التدريبات لتعزز التعاون العسكري بين الدول الثلاث ويبرز التزامها المشترك بالأمن الإقليمي في منطقة المحيط الهادئ.

لاعبة الغولف ساسو يوكا تفوز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة للسيدات للمرة الثانية، بعد ثلاث سنوات من أول فوز لها.

ساسو يوكا مع كأس بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للسيدات في 2 يونيو/حزيران 2024. (© جيجي برس/ أ ف ب)

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وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة تعلن اكتشاف مخالفات مؤخرًا في اختبارات الحصول على الموافقة النوعية، وهو أمر ضروري لإنتاج السيارات بكميات كبيرة في 38 طرازًا من السيارات التي تنتجها شركات تويوتا، مازدا، ياماها، هوندا، وسوزوكي.

تشارلز أوبنهايمر، حفيد عالم الفيزياء روبرت أوبنهايمر الذي قاد تطوير القنبلة النووية في الولايات المتحدة إبان الحرب العالمية الثانية، يتحدث في مؤتمر صحفي بطوكيو عن معارضته للأسلحة النووية ويدعو لدعم الطاقة النووية.

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وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية تنشر إحصاءات سكانية تُظهر أن معدل الخصوبة الإجمالي، الذي يُعبر عن عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة خلال حياتها، انخفض إلى 1.20 في عام 2023، وهو أدنى مستوى مسجل منذ بدء جمع الإحصاءات في عام 1947.

البرلمان الياباني يوافق على تعديلات قانون دعم الأطفال ورعاية الأطفال، بما في ذلك الزيادات الكبيرة في بدل رعاية الأطفال.

وفاة عالم الكيمياء الحيوية ”إندو أكيرا“ عن عمر يناهز 90 عامًا الذي اكتشف الستاتينات، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول.

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وفاة المهندس المعماري” فوميهيكو ماكي“، الحائز على جائزة بريتزكر والمعروف بتصميماته لتيراس هيلسايد دايكانياما والصالة الرياضية الحضرية في طوكيو ومركز التجارة العالمي الرابع في نيويورك، عن عمر يناهز 95 عامًا.

صالة طوكيو الرياضية (© جيجي برس)

افتتاح منطقة فانتاسي سبرينغز الجديدة في طوكيو ديزني سي، والتي تضم مجموعة من الألعاب التي تتمحور حول أفلام ”ملكة الثلج“، ”رابونزل“، و”بيتر بان“.

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نجم التنس الياباني أودا توكيتو يفوز بلقب فردي التنس على الكراسي المتحركة للرجال في بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الثانية على التوالي، وهذا الإنجاز هو الرابع له في البطولات الكبرى.

أودا توكيتو يحتفل بفوزه في بطولة فرنسا المفتوحة. (© رويترز)

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اتحاد الأعمال الياباني يدعو إلى إدخال سريع لنظام يسمح للأزواج المتزوجين باستخدام ألقاب منفصلة، معتبراً أن النظام الحالي يشكل خطرًا على الأعمال التجارية.

تعديلات قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين دخلت حيز التنفيذ، حيث يُسمح الآن بترحيل اللاجئين بعد ثلاث محاولات لتقديم طلب اللجوء.

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تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يضع اليابان في المرتبة 118 من بين 146 دولة، وهي أدنى مرتبة بين دول مجموعة السبع.

إقرار قانون تعزيز المنافسة في برمجيات الهواتف الذكية في البرلمان، ويهدف إلى فتح متاجر التطبيقات التي تديرها الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا مثل آبل وألفابت (غوغل).

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ارتفاع أسعار الطوابع اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول، حيث ستصبح 110 ين للرسائل العادية و85 ين للبطاقات البريدية، حسب إعلان اليابان بوست.

فريق الروك الياباني ”Mrs. Green Apple“ سحب الفيديو الموسيقي لأغنيتهم ”كولومبوس“ من التوزيع بعد الانتقادات التي وُجهت إليهم بالعنصرية.

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بنك اليابان يقرر تقليص مشترياته من السندات الحكومية، مع وضع خطة محددة للعام القادم أو العامين في اجتماعه القادم للسياسة في نهاية يوليو/تموز.

انضمام اليابان إلى البيان المشترك في اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في فاسانوي، إيطاليا، معبّرة عن قلقها بشأن دعم الصين لغزو روسيا لأوكرانيا.

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فشل المعسكر السياسي المؤيد لمحافظ أوكيناوا في جنوب اليابان في الحصول على الأغلبية في انتخابات مجلس المحافظة، وتنافس 75 مرشحا على 48 مقعدا في الانتخابات. ويعارض المحافظ تاماكي ديني خطة الحكومة المركزية لنقل قاعدة عسكرية أمريكية داخل المحافظة. وحصل المعسكر السياسي في أوكيناوا المؤيد للمحافظ تاماكي على 20 مقعدًا، بانخفاض 4 مقاعد مقارنة بما قبل الانتخابات. وهذا يجعل من الصعب عليه الاستمرار في معارضة نقل قاعدة فوتينما الجوية الأمريكية إلى هينوكو في ناغو.

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الموافقة على تعديلات على قانون مراقبة الأموال السياسية المقترحة من قبل الحزب الليبرالي الديمقراطي بعد فضيحة الأموال السياسية في البرلمان، بدعم من الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الإتلاف الحاكم حزب كوميتو، على الرغم من الشكوك حول فعاليتها.

البرلمان الياباني يقر مشروع قانون لإنشاء نظام للتحقق ما إذا كان العمال الذين يبحثون عن وظائف تتضمن العمل مع أطفال، لديهم سجلات جرائم جنسية. ووافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون بالإجماع يوم الأربعاء. ويُعرف التشريع بأنه النسخة اليابانية من خدمة الإفصاح والحظر البريطانية DBS. وكان مجلس النواب قد مرر مشروع القانون الشهر الماضي.

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بدء الحملة الانتخابية لانتخاب محافظ طوكيو. يتنافس في الانتخابات رقم قياسي يبلغ 56 مرشحًا، وهو عدد أكبر بكثير من الـ 20 مرشحًا الذين تنافسوا في انتخابات عام 2020. ستتم عملية التصويت في 7 يوليو/تموز.

مرشحو انتخابات محافظ طوكيو من اليسار: إيشيمارو شينجي، كويكي يوريكو (الحالية)، رينهو، وتاموغامي توشيو. (© جيجي برس)

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وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تعلن عن بدء موسم الأمطار في مناطق كانساي وتوكاي وكانتو كوشين. يبدأ موسم الأمطار في كانساي وتوكاي بعد 15 يومًا من الموعد المعتاد و23 يومًا بعد الموعد في عام 2023، بينما يبدأ في كانتو كوشين بعد 14 يومًا من الموعد المعتاد و13 يومًا بعد الموعد في عام 2023.

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إمبراطور وإمبراطورة اليابان يقومان بزيارة دولة لبريطانيا في 25 يونيو/حزيران. واستقبل الزوجان، رسميا من قبل الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في ساحة ”هاوس غاردز باريد“ وسط لندن. في 27 يونيو/حزيران، زارا قلعة وندسور ووضعا الزهور على قبري الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب. هذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها إمبراطور وإمبراطورة يابانيان بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة.

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وكالة الخدمات المالية تصدرأمرًا بتحسين الأعمال إلى بنك MUFG وشركتين أخريين تابعتين لمجموعة ميستوبيشي يو إف جي المالية بسبب مشاركة معلومات العملاء بشكل غير قانوني دون إذن. طلب من MUFG وبنك MUFG تقديم تقارير حول التحسينات، بناءً على قانون البنوك.

وكالة الشرطة الوطنية عملية تفتيش خاصة لشرطة محافظة كاغوشيما بعد سلسلة من الحوادث بما في ذلك اعتقال الرئيس السابق لقسم سلامة المجتمع التابع لها. وسيتم استجواب نوغاوا أكيتيرو، رئيس شرطة المحافظة، ومسؤولين كبار آخرين.

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شرطة محافظة شيزوؤكا تعلن العثور على 3 جثث بالقرب من فوهة بركان جبل فوجي. وقد تأكد لاحقًا وفاتهم. تم العثور على الثلاثة خلال عملية البحث عن رجل فقد بعد أن انطلق لتسلق جبل فوجي في 21 يونيو/حزيران.

هبوط الين إلى أكثر من 160 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أضعف مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 1986.

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إعلان وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية عن الاشتباه في ارتباط 76 وفاة إضافية بمكملات بيني كوجي التي تنتجها شركة كوباياشي للأدوية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية.صورة العنوان: الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو يقفون بين الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في صورة تذكارية قبل حفل العشاء الرسمي في قصر باكنغهام في 25 يونيو /حزيران2024. © رويترز)