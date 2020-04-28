El parque Eboshiyama se encuentra junto a Akayu Onsen, del que dicen que sus aguas termales naturales tienen propiedades medicinales. El parque es conocido por sus miles de cerezos de 25 variedades distintas, incluyendo un somei yoshino de más de 120 años.

Parque Eboshiyama (Yamagata)

Variedad : edohigan, shidarezakura, somei yoshino

: edohigan, shidarezakura, somei yoshino Número de árboles : 1.000 (incluyendo 225 edohigan)

: 1.000 (incluyendo 225 edohigan) Fecha : finales de abril

: finales de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección: 1415 Akayu, Nan’yō-shi, Yamagata

Con 225 árboles edohigan (incluyendo 80 que son del tipo llorón), el parque Eboshiyama alberga una de las mayores concentraciones de este tipo de cerezo en Japón. La variedad edohigan es conocida por su longevidad: tanto el Usuzumi Zakura de Gifu como el Takizakura de Fukushima tienen más de mil años de antigüedad. Los árboles del parque Eboshiyama destacan por sus ramas superpuestas y su extensión. Cada primavera se celebra un festival del sakura en colaboración con los hostales con aguas termales de Akayu Onsen.

(Fotografía del encabezado: © Ciudad de Nan’yō.)