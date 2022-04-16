Le parc Eboshiyama est splendide au printemps, lorsque ses mille cerisiers de 25 variétés différentes nous présente leurs pétales fleuries, et certains arbres ont même 120 ans d’âge. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le parc Eboshiyama est l’un des seuls endroits au Japon où l’on peut admirer autant de cerisiers de la variété edohigan (il y en a 225, dont 80 de type cerisier pleureur). L’edohigan est connu pour sa longévité, comme en témoigne les deux arbres de plus d’un millier d’années : Usuzumi-zakura (préfecture de Gifu) et Taki-zakura (préfecture de Fukushima).

Et après la visite du parc, n’hésitez pas à faire un tour du côté de la source thermale d’Akayu, située à proximité.

Le parc Eboshiyama (Yamagata)

Adresse : 1415 Akayu, Nan’yō-shi, Yamagata-ken

Nombre d’arbres : 1 000

Floraison : mi-avril à fin avril

Variétés : edohigan, somei yoshino, shidare-zakura

Horaires : ouvert 24h/24

Entrée gratuite

Site web

(Photo de titre © ville de Nan’yō)