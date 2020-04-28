El parque Tsuruoka fue construido en el terreno que antiguamente ocupó el castillo de Tsuruoka, desde donde el clan Sakai gobernó el dominio de Shōnai durante el período Edo. El parque es un enclave popular gracias a sus 730 cerezos y a sus numerosos rincones históricos y culturales.

Parque Tsuruoka (Yamagata)

Variedad : somei yoshino, yaezakura, shidarezakura

: somei yoshino, yaezakura, shidarezakura Número de árboles : 730

: 730 Fecha : entre mediados y finales de abril

: entre mediados y finales de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : Baba-chō, Tsuruoka-shi, Yamagata

: Baba-chō, Tsuruoka-shi, Yamagata Sitio web: Oficina de la ciudad de Tsuruoka

Las ruinas de la antigua ciudad castillo pueden verse aún por doquier en el barrio que rodea al parque Tsuruoka. La ciudad es el lugar de nacimiento del novelista Fujisawa Shūhei, y muchas de sus zonas recuerdan a escenas de sus novelas históricas. El parque también alberga el Museo Conmemorativo de Fujisawa Shūhei (la entrada cuesta 320 yenes).

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(Fotografía del encabezado: © Departamento de Turismo y Comercio de Tsuruoka.)