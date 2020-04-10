Entre los cerezos del Parque Natural Izumo hay unos 100 somei yoshino que fueron trasladados al lugar cuando la granja imperial tuvo que ser reubicada debido a la construcción del Aeropuerto Internacional de Narita. La espaciosa zona de césped del parque, rodeada de impresionantes sakura, es un popular enclave para hacer pícnic.

Parque Natural Izumi (Chiba)

Variedad : somei yoshino, shidarezakura, yamazakura, etc.

: somei yoshino, shidarezakura, yamazakura, etc. Número de árboles : 1.500

: 1.500 Fecha : entre finales de marzo y comienzos de abril

: entre finales de marzo y comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : 108 Noro-chō, Wakaba-ku, Chiba

: 108 Noro-chō, Wakaba-ku, Chiba Sitio web: Asociación de Turismo y Productos Locales de la Prefectura de Chiba

El Parque Natural Izumi, situado en la ondulada meseta de Hokusō, es el hábitat de muchos animales y plantas, y es un estupendo lugar para disfrutar de la naturaleza durante todo el año. El parque atrae a muchos visitantes tanto en la primavera como en el otoño, puesto que el cambio de color de las hojas es tan hermoso como los cerezos en flor. En 2018 se construyeron nuevas instalaciones, incluyendo un paseo cerca de las copas de los árboles en Forest Adventure Chiba y unos terrenos para acampar con parillas para barbacoa.

(Fotografía del encabezado: © Oficina de zonas verdes de Wakaba de la ciudad de Chiba.)