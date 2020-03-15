Parmi les cerisiers du parc naturel d’Izumi, environ 100 arbres ont été déplacés ici lorsque la ferme d’élevage administrée par la maison impériale a dû déménager en raison de la construction de l’aéroport international de Narita. La grande pelouse du parc, entourée de magnifiques cerisiers, est une destination de pique-nique populaire pour les familles et les groupes scolaires. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le parc naturel d’Izumi, situé dans le plateau vallonné de Hokusô, abritant une faune et une flore riche, est l’endroit idéal pour profiter de l’environnement naturel tout au long de l’année. Si le parc attire de grandes foules au printemps pour la contemplation des cerisiers, les couleurs dorées de la saison automnale sont tout aussi belles. De nouvelles installations ont été construites en 2018, notamment un parcours d’accrobranche à Forest Adventure Chiba et un terrain de camping.

Parc naturel d’Izumi (Chiba)

Adresse : 108 Noro-chô, Wakaba-ku, Chiba-ken

Nombre d’arbres : 1 500

Floraison : de fin mars à début avril

Variétés : somei yoshino, shidare-zakura, yama-zakura, etc

Horaires : ouvert 24 heures sur 24

Entrée : gratuite

Site Web

(Photo de titre : © Ville de Chiba)