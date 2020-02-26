泉自然公園には、成田空港の建設に伴って宮内庁下総御料牧場が移転する際に譲り受けた約100本のソメイヨシノが移植され、園内の「お花見広場」で見ることができます。桜の木に囲まれた「草原」も家族連れや遠足の子供たちに人気です。

千葉・泉自然公園

桜の種類： ソメイヨシノ、シダレザクラ、ヤマザクラなど

ソメイヨシノ、シダレザクラ、ヤマザクラなど 本数： 約1500本

約1500本 例年の見頃： 3月下旬～4月上旬

3月下旬～4月上旬 開園時間： 24時間

24時間 料金： 無料

無料 所在地： 千葉市若葉区野呂町108

千葉市若葉区野呂町108 公式HPなど： 泉自然公園

北総台地がつくり出す起伏に富んだ地形を生かした泉自然公園は、四季を通じてさまざまな自然の風景が楽しめ、多くの動植物と触れ合うことができます。桜と同様に秋の紅葉が美しいことでも知られ、春と秋には多くの人でにぎわいます。また、2018年から木の上を進むスリリングな冒険が体験できるフォレストアドベンチャー・千葉や、大自然の中で食事ができる手ぶらBBQ＆デイキャンプ広場など新たな施設も加わりました。

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写真提供：千葉市若葉公園緑地事務所

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