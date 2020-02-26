清水公園は、「自然とともだち」をキャッチフレーズに自然と触れ合える民営の公園で、園内では50種約2000本の桜が楽しめます。フィールドアスレチック、キャンプ・バーベキュー場、ポニー牧場なども設けられています。

千葉・清水公園

桜の種類： ソメイヨシノ、シダレザクラなど

ソメイヨシノ、シダレザクラなど 本数： 約2000本

約2000本 例年の見頃： 3月下旬～4月上旬

3月下旬～4月上旬 開園時間： 24時間（一部施設は9:00～17:00）

24時間（一部施設は9:00～17:00） 料金： 無料（一部施設は有料）

無料（一部施設は有料） 所在地： 千葉県野田市清水906

千葉県野田市清水906 公式HPなど： 清水公園

清水公園は、1894年に醤油醸造業の茂木柏衛氏（キッコーマン初代社長・茂木七郎右衛門氏の父）が、野田市最古の寺院である金乗院から土地を借り受けて遊園地を建設したのが始まりです。現在は、桜のほかに、ツツジでも関東有数の名所として知られています。また、梅や牡丹、藤など約500種の花で四季折々楽しめ、秋には紅葉の美しさも堪能できます。

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写真提供：清水公園

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