Géré par une société privée, le parc de Shimizu est fier de présenter ses quelque 2 000 cerisiers de 50 variétés. Il dispose aussi d’un espace « aventure » pour les plus jeunes, un terrain de camping avec barbecues et propose des balades en poney. Le parc a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleur par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le parc de Shimizu était à l’origine un espace de jeux créé en 1894 par la famille Mogi, importante productrice de sauce soja et future dirigeante de la célèbre société Kikkôman, sur le terrain du Konjô-in, le plus ancien temple de la ville de Noda.

Ce lieu est non seulement réputé pour ses cerisiers mais également pour les azalées, et plus de 500 types de fleurs peuvent y être admirées, telles que les pivoines, les glycines et les prunes. À visiter également en automne pour ses feuillages rougis.

Le parc de Shimizu (Chiba)

Nombre d’arbres : 2 000

Floraison : début avril

Variétés : somei yoshino, shidare-zakura

Ouvert 24h/24

Entrée gratuite (sauf quelques attractions)

Site officiel (en japonais)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation du parc de Shimizu)