El parque Shimizu está gestionado de forma privada y, además de sus 2.000 hermosos cerezos de unas 50 variedades diferentes, es un parque de aventura ideal para toda la familia. Entre sus distintas instalaciones de recreo hay una pista de atletismo, una zona para acampar con barbacoas y paseos en poni.

Parque Shimizu (Chiba)

Variedad : somei yoshino, shidarezakura, etc.

: somei yoshino, shidarezakura, etc. Número de árboles : 2.000

: 2.000 Fecha : entre finales de marzo y comienzos de abril

: entre finales de marzo y comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita (algunas de las instalaciones requieren una entrada)

: gratuita (algunas de las instalaciones requieren una entrada) Sitio web: Asociación de Turismo y Productos Locales de la Prefectura de Chiba

El parque era en su origen un patio de recreo construido en 1894 por los Mogi, una familia productora de salsa de soja con una de las empresas que se convertirían en Kikkōman, en parte de los terrenos del Konjō-in, el templo más antiguo de la ciudad de Noda. No solo es uno de los mejores lugares cercanos a Tokio para la observación de los cerezos en flor, sino también de las azaleas. De hecho, hay algo que ver a lo largo de todo el año ya que en el parque crecen unos 500 tipos de flores, incluyendo ciruelos, peonías y glicinas. El cambio de color de las hojas en otoño también es sobrecogedor.

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(Fotografía del encabezado: © Parque Shimizu.)