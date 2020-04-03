Shinjuku Gyoen es un espacioso jardín construido en los terrenos que albergaron la mansión de un daimio en el período Edo y renovado para la familia imperial en 1906. Después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un parque público nacional. Hoy crecen unos 10.000 árboles en las 58 hectáreas de este jardín, entre los que hay 1.000 hermosos cerezos.

Shinjuku Gyoen (Tokio)

Variedad : kanhizakura, somei yoshino, yaezakura, etc.

: kanhizakura, somei yoshino, yaezakura, etc. Número de árboles : 1.000

: 1.000 Fecha : entre mediados de marzo y finales de abril

: entre mediados de marzo y finales de abril Horario : de 9:00 a 18:00 (del 15 de marzo al 30 de junio y del 21 de agosto al 30 de septiembre), de 9:00 a 19:00 (del 1 de julio al 20 de agosto) y de 9:00 a 16:30 (del 1 de octubre al 14 de marzo); acceso hasta 30 minutos antes de la hora de cierre. Cerrado los lunes (consultar la página web para más información)

: de 9:00 a 18:00 (del 15 de marzo al 30 de junio y del 21 de agosto al 30 de septiembre), de 9:00 a 19:00 (del 1 de julio al 20 de agosto) y de 9:00 a 16:30 (del 1 de octubre al 14 de marzo); acceso hasta 30 minutos antes de la hora de cierre. Cerrado los lunes (consultar la página web para más información) Entrada : 500 yenes (250 yenes para personas de la tercera edad y estudiantes)

: 500 yenes (250 yenes para personas de la tercera edad y estudiantes) Normas : se prohíbe beber alcohol, utilizar equipamiento deportivo (excepto en la zona infantil) y tocar instrumentos musicales.

: se prohíbe beber alcohol, utilizar equipamiento deportivo (excepto en la zona infantil) y tocar instrumentos musicales. Dirección : 11 Naitōmachi, Shinjuku-ku, Tokio

: 11 Naitōmachi, Shinjuku-ku, Tokio Sitio web: Shinjuku Gyoen

Hay más de 65 variedades de cerezos en los terrenos de este jardín: la kanzakura florece en febrero, mientras que la kasumizakura lo hace a finales de abril. El mejor momento para visitar el lugar es entre mediados de marzo y mediados de abril, cuando las variedades somei yoshino, satozakura y yaezakura florecen plenamente. Posiblemente la variedad más singular sea la ichiyō, que ha crecido en el lugar desde los tiempos en los que el Shinjuku Gyoen era un jardín imperial.

Cerca del Shinjuku Gyoen

(Fotografía del encabezado: © Oficina de Dirección del Shinjuku Gyoen.)