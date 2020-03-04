Shinjuku Gyoen est un immense parc construit sur le terrain du domaine d’un seigneur de l’époque d’Edo, qui a été rénové comme jardin pour la maison impériale en 1906. L’endroit est devenu un parc public national après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, plus de 10 000 arbres y poussent, dont environ 1 000 cerisiers de toute beauté. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour admirer les cerisiers par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Il y a plus de 65 variétés de cerisiers (sakura) dans ce parc de 58 hectares, avec des périodes de floraison différentes. Les kan-zakura par exemple fleurissent dès février, tandis que les kasumi-zakura fleurissent fin avril. La variété la plus distinctive est sans doute l'ichiyô, qui pousse ici depuis l'époque où le parc était encore un jardin impérial. Si les visiteurs y sont très nombreux, le lieu est régi par certaines règles strictes : interdiction de boire de l'alcool, d'utiliser des équipements sportifs (sauf dans la zone pour enfants) et de jouer des instruments de musique.

Shinjuku Gyoen (Tokyo)

Adresse : 11 Naitômachi, Shinjuku-ku, Tokyo

Nombre d'arbres : 1 000

Floraison : de la mi-février à la fin avril

Variétés : kan-hizakura, somei yoshino, yae-zakura, ichiyô, etc.

Horaires : de 9 h à 17 h 30 du 15 mars au 30 juin et du 21 août au 30 septembre, de 9 h à 19 h du 1 er juillet au 20 août, et de 9 h à 16 h du 1 er octobre au 14 mars. Fermé le lundi.

juillet au 20 août, et de 9 h à 16 h du 1 octobre au 14 mars. Fermé le lundi. Entrée : 500 yens (250 yens pour les seniors et les étudiants).

Site Web

Aux alentours de Shinjuku Gyoen

(Photo de titre © Shinjuku Gyoen Management Office)