El parque Koganei es un extenso y verde prado casi cinco veces más grande que el parque Hibiya y 1,5 veces más vasto que el parque Ueno. Los 1.700 cerezos yamazakura, satozakura y somei yoshino florecen en distintos momentos, por lo que sus flores pueden ser disfrutadas durante un mes.

Parque Koganei (Tokio)

Variedad : yamazakura, satozakura, somei yoshino, etc.

: yamazakura, satozakura, somei yoshino, etc. Número de árboles : 1.700

: 1.700 Fecha : entre finales de marzo y comienzos de abril

: entre finales de marzo y comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : alrededor de Sakurachō 3-chōme y Sekinochō 1-chōme y 2-chōme en la ciudad de Koganei

: alrededor de Sakurachō 3-chōme y Sekinochō 1-chōme y 2-chōme en la ciudad de Koganei Sitio web: Oficina de Convenciones y Visitantes de Tokio

La fila de yamazakura a ambos lados del acueducto de Tamagawa, que fluye cerca del parque Koganei, es un popular enclave para el hanami. Mientras que los cerezos del parque fueron plantados en 1954, con la apertura de este, los que crecen junto al acueducto han estado en el lugar desde 1737, cuando el octavo shogún Tokugawa Yoshimune los plantó como parte de un proyecto para construir canales de irrigación para crear nuevos arrozales. El número de árboles a lo largo del canal ha disminuido debido al aumento del tráfico y por otros factores medioambientales, lo que ha animado a grupos de personas del lugar a trabajar para restaurar el área y devolverle su antiguo esplendor.

(Fotografía del encabezado: © Asociación del Parque Metropolitano de Tokio.)