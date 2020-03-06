Le parc de Koganei est une vaste espace vert de 80 hectares, qui fait près d’1,5 fois la taille du fameux parc d’Ueno. Les 1 700 cerisiers (sakura) rassemblent plus de 50 variétés qui fleurissent à des moments différents. Vous pouvez donc les apprécier pendant un mois complet. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour admirer les cerisiers par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

La rangée de cerisier de la variété yama-zakura sur les deux rives de l'aqueduc du fleuve Tama, qui coule près du parc Koganei, est également un splendide lieu à admirer. Si les sakura du parc ont été plantés lors de son ouverture en 1954, ceux qui sont disposés le long de l'aqueduc existent depuis 1737, lorsque le huitième shogun Tokugawa Yoshimune les a plantés dans le cadre d'un projet de construction de canaux d'irrigation pour de nouvelles rizières. Le nombre d'arbres le long du canal a diminué avec l'augmentation de la circulation et d'autres facteurs environnementaux, et les groupes locaux s'efforcent aujourd’hui de redonner à la zone sa splendeur d'antan.

Le parc Koganei (Tokyo)

Adresse : 1-13-1, Sekinochô, Koganei-shi, Tokyo-to

Nombre d’arbres : 1 700

Floraison : de fin mars à début avril

Variétés : yama-zakura, sato-zakura, somei yoshino, kasumi-zakura, etc

Horaires : ouvert 24 heures sur 24

Entrée : gratuite

Site Web

(Photo de titre © Tokyo Metropolitan Park Association)