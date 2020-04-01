Desde el castillo de Odawara el clan Hōjō controló gran parte de la región de Kantō durante el período Sengoku. Hoy unos 300 cerezos crecen en el parque construido alrededor de esta fortaleza que, junto a otros enclaves de Odawara, acoge un festival del sakura durante el que se puede pasear por la ciudad en kimono y ver una procesión de niños.

Parque del castillo de Odawara (Kanagawa)

Variedad : somei yoshino, shidarezakura, yamazakura, etc.

: somei yoshino, shidarezakura, yamazakura, etc. Número de árboles : 300

: 300 Fecha : entre finales de marzo y comienzos de abril

: entre finales de marzo y comienzos de abril Horario : el parque abre las 24 horas. El castillo de 9:00 a 17:00 (el horario es ampliado durante el festival del sakura)

: el parque abre las 24 horas. El castillo de 9:00 a 17:00 (el horario es ampliado durante el festival del sakura) Entrada : gratuita para el parque. 510 yenes para el castillo y 800 yenes el pase para el castillo y los museos sobre los samuráis y ninjas.

: gratuita para el parque. 510 yenes para el castillo y 800 yenes el pase para el castillo y los museos sobre los samuráis y ninjas. Dirección : Jōnai, Odawara-shi, Kanagawa

: Jōnai, Odawara-shi, Kanagawa Sitio web: Ciudad de Odawara

Odawara es conocida por su kamaboko, un alimento de pescado procesado, y por ello se celebra un festival dedicado a esta especialidad local junto al de los cerezos en flor. Muchos visitantes que acuden para hacer hanami se acercan también a ver las demostraciones de los maestros productores de kamaboko, participan en concursos de probar este alimento y ven cómo se apilan las kamaboko ita (tablas en las que se pone la pasta de pescado). También aprovechan para comprar recuerdos que solo se venden durante este festival.

(Fotografía del encabezado: © Oficina General de Mantenimiento del Castillo de Odawara.)