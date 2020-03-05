Le château d’Odawara était le siège à partir duquel le puissant clan Hôjô contrôlait une grande partie de la région du Kantô pendant la période Sengoku (fin XVe – fin XVIe). Aujourd’hui, quelque 300 cerisiers poussent dans le parc construit autour du château qui accueille un festival pendant la période de floraison. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour admirer les cerisiers par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

La ville d’Odawara, dans la préfecture de Kanagawa, est réputée pour le kamaboko, une sorte de pâte de poisson en forme de demi-cylindre. Un festival de kamaboko se tient en même temps que celui des cerisiers en fleur dans la parc autour du château. Ainsi, les visiteurs venus contempler la floraison en profitent également pour apprécier des démonstrations de maîtres fabricants de kamaboko, participer à des quiz de dégustation de ces produits et acheter des produits vendus uniquement pendant le festival.

Château d’Odawara (Odawara, Kanagawa)

Adresse : Jônai, Odawara-shi, Kanagawa-ken

Nombre d’arbres : 300

Floraison : de fin mars à début avril

Variétés : somei yoshino, shidare-zakura, yama-zakura, etc

Horaires : parc ouvert 24 heures sur 24, château ouvert de 9 h à 17 h (heures prolongées pendant le festival des cerisiers)

Entrée : gratuite (parc), 510 yens (château), 800 yens (laissez-passer pour les musées du château et des samouraïs et ninjas)

Site Web

Autour du lieu

(Photo de titre : © bureau de gestion du château d’Odawara)