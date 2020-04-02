Замок Одавара был твердыней рода Ходзё, отсюда в период Сражающихся провинций (1467-1568) Ходзё контролировали большую часть региона Канто. Сегодня в парке вокруг замка растёт около 300 вишнёвых деревьев, и здесь, а также в других местах в Одаваре проходит праздник сакуры, во время которого совершают шествие по городу в кимоно и устраивают процессию маленьких детей.
Одавара славится камабоко, запеканкой из морепродуктов. Праздник камабоко проводится одновременно с праздником цветения сакуры. Многие из тех, кто приходит полюбоваться цветами, заодно смотрят демонстрации мастеров- изготовителей камабоко, могут принять участие в дегустационных викторинах, посмотреть, как команды соревнуются в складывании башен из камабоко-ита (досок для камабоко) и купить товары, продаваемые только во время праздника.
Замок Одавара (Канагава)
- Сорта: сомэи-ёсино, сидарэдзакура, ямадзакура и другие
- Количество деревьев: 300
- Период цветения: с конца марта до начала апреля
- Часы работы: парк открыт 24 часа в сутки, вход в замок с 9:00 до 17:00 (в период праздника сакуры и позднее)
- Вход в парк бесплатный, в замок – 510 йен, и 800 йен за общий билет в замок и музеи самураев и ниндзя
- Адрес: Jōnai, Odawara-shi, Kanagawa
- Вебсайт г. Одавара (на англ. яз)
Фотография к заголовку: © Управление замка Одавара