Замок Одавара был твердыней рода Ходзё, отсюда в период Сражающихся провинций (1467-1568) Ходзё контролировали большую часть региона Канто. Сегодня в парке вокруг замка растёт около 300 вишнёвых деревьев, и здесь, а также в других местах в Одаваре проходит праздник сакуры, во время которого совершают шествие по городу в кимоно и устраивают процессию маленьких детей.

Одавара славится камабоко, запеканкой из морепродуктов. Праздник камабоко проводится одновременно с праздником цветения сакуры. Многие из тех, кто приходит полюбоваться цветами, заодно смотрят демонстрации мастеров- изготовителей камабоко, могут принять участие в дегустационных викторинах, посмотреть, как команды соревнуются в складывании башен из камабоко-ита (досок для камабоко) и купить товары, продаваемые только во время праздника.

Замок Одавара (Канагава)

Сорта: сомэи-ёсино, сидарэдзакура, ямадзакура и другие

Количество деревьев: 300

Период цветения: с конца марта до начала апреля

Часы работы: парк открыт 24 часа в сутки, вход в замок с 9:00 до 17:00 (в период праздника сакуры и позднее)

Вход в парк бесплатный, в замок – 510 йен, и 800 йен за общий билет в замок и музеи самураев и ниндзя

Адрес: Jōnai, Odawara-shi, Kanagawa

Вебсайт г. Одавара (на англ. яз)

Фотография к заголовку: © Управление замка Одавара