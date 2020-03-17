Mitake es un pueblo de montaña situado cerca de la frontera de la prefectura de Mie con Nara que es famoso por los yamazakura que crecen en un sendero de 1,5 kilómetros que lleva al Shinpuku-in, un templo budista fundado en el siglo VII. A comienzos de abril este camino se convierte en un túnel de flores.

Mitake (Mie)

Variedad : yamazakura

: yamazakura Número de árboles : 2.000

: 2.000 Fecha : entre comienzos y mediados de abril

: entre comienzos y mediados de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : 204 Mitake, Misugi-chō, Tsu-shi, Mie

: 204 Mitake, Misugi-chō, Tsu-shi, Mie Sitio web: Asociación del Turismo de la ciudad de Tsu (Mitake no Sakura)

En el año 2000 Mitake recibió el mayor galardón de un concurso anual organizado por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca en el que se buscan los pueblos más hermosos de Japón. Este concurso reconoce las áreas rurales cuya belleza paisajística es obra de la atención y el trabajo constante de los habitantes del lugar. Dicen que los cerezos de Mitake fueron plantados en su origen alrededor del año 900 por un monje del Shinpuku-in y que han sido cuidados durante el último milenio por los vecinos del área.

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(Fotografía del encabezado: © Asociación del Turismo de la ciudad de Tsu.)