Misugi est un village de montagne situé près de la frontière entre la préfecture de Mie et celle de Nara. Il est célèbre pour un lieu appelé le chemin de Mitake, une route de 1,5 km bordée de cerisiers menant vers le temple Shinpuku-in, fondé au VIIe siècle. Début avril, cette route se transforme en un magnifique tunnel de fleurs. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

En 2000, le village de Misugi a reçu le premier prix d’un concours annuel organisé par le ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche pour désigner les plus beaux villages du Japon. Ce concours rend hommage aux zones rurales dont la beauté des paysages est le produit du travail continu des résidents locaux. Les cerisiers de Mitake auraient été plantés pour la première fois vers l’an 900 par un prêtre du temple Shinpuku-in et entretenus au cours du dernier millénaire par les résidents de la région.

Le chemin de Mitake (Mie)

Adresse : 204 Mitake, Misugi-chô, Tsu-shi, Mie-ken

Nombre d’arbres: 500

Floraison : de début à mi-avril

Variétés : yama-zakura

Horaires : de 8 h à 16 h (et illuminations de 19 h à 21 h pendant la floraison)

Entrée : gratuite

Site Web

Autour du lieu

(Photo de titre : © Association de tourisme de la ville de Tsu)