El castillo de Tsuyama, reconocido como uno de los 100 mejores castillos de Japón, es famoso por su espectacular muro de piedra de tres niveles que alcanza los 45 metros de alto. A comienzos de abril, los cerezos somei yoshino del principal recinto del castillo (honmaru) florecen plenamente.

El parque Kakuzan y el castillo de Tsuyama (Okayama)

Variedad : somei yoshino

: somei yoshino Número de árboles : 1.000

: 1.000 Fecha : comienzos de abril

: comienzos de abril Horario : de 8:40 a 19:00 (de 7:30 a 22:00 durante el festival del sakura)

: de 8:40 a 19:00 (de 7:30 a 22:00 durante el festival del sakura) Entrada : 300 yenes para los adultos (gratis para estudiantes de secundaria y menores)

: 300 yenes para los adultos (gratis para estudiantes de secundaria y menores) Dirección : 135 Sange, Tsuyama-shi, Okayama

: 135 Sange, Tsuyama-shi, Okayama Sitio web: Tsuyama: la ciudad de los cerezos en flor

El castillo de Tsuyama fue víctima de una ordenanza del Gobierno de 1873 por la que estas fortalezas feudales fueron desmanteladas, y todo lo que quedó fue el muro de piedra. No obstante, en 2004 fue restaurada una torre de vigilancia (Bitchū yagura) para conmemorar el cuarto centenario del castillo. Hoy está abierto al público y ofrece una magnífica vista de los cerezos en flor. Los 'sakura' plantados en sus terrenos muestran también una gran belleza cuando son iluminadas por la noche.

(Fotografía del encabezado: © Federación de Turismo de la Prefectura de Okayama.)