Le château de Tsuyama, classé parmi les 100 plus importants châteaux du Japon, est célèbre pour son mur de pierre à trois niveaux qui atteint 45 mètres de haut. Durant la première moitié d’avril, les cerisiers plantés dans l’enceinte principale de l’édifice font éclater leurs pétales d’un rose éblouissant.

Le château de Tsuyama fut l’une des cibles de l’ordonnance de 1873, qui imposait la démolition de tous les châteaux féodaux. D’origine, il ne subsiste aujourd’hui que les murs en pierre. Une tour de guet a toutefois été reconstruite en 2004 pour commémorer le 400e anniversaire de son édification (photo ci-dessus).

Le château de Tsuyama (Okayama)

Adresse : 135 Sange, Tsuyama-shi, Okayama-ken

Nombre d’arbres : 1 000

Floraison : début avril

Variétés : somei yoshino

Horaires : 8 h 40 à 19 h 00 d’avril à septembre, de 8 h 40 à 17 h 00 d’octobre à mars

Tarif : 300 yens

Site officiel

(Photo de titre avec l’aimable autorisation de la Fédération du tourisme de la préfecture d’Okayama)