El parque Senkōji se encuentra a mitad de camino del monte Senkōji, de 144 metros, y cuenta con 1.500 cerezos somei yoshino, shidarezakura, yaezakura y de otras variedades en sus terrenos. También es famoso por la impresionante vista nocturna del centro de Onomichi y de la isla cercana de Mukaijima, así como por sus yozakura.

Parque Senkōji (Hiroshima)

Variedad : somei yoshino, shidarezakura, yaezakura, etc.

: somei yoshino, shidarezakura, yaezakura, etc. Número de árboles : 1.500

: 1.500 Fecha : comienzos de abril

: comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas (el teleférico de Senkōji está disponible de 9:00 a 17:15)

: abierto las 24 horas (el teleférico de Senkōji está disponible de 9:00 a 17:15) Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : 19 Nishitsuchidō-chō, Onomichi-shi, Hiroshima

: 19 Nishitsuchidō-chō, Onomichi-shi, Hiroshima Sitio web: Onomichi Navigation

Onomichi fue el hogar de muchos ilustres escritores y artistas, por ello los faroles que se iluminan durante la temporada del hanami son decorados con poemas haiku. El mirador en lo alto de la colina ofrece una vista panorámica no solo de la ciudad de Onomichi, sino también de las islas que salpican el mar interior de Seto y, en los días más despejados, incluso de las montañas Shikoku en la distancia.

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(Fotografía del encabezado: © Asociación del Turismo de Onomichi.)