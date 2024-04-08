Le parc du Senkôji, perché à 140 mètres d’altitude, est peuplé de 1 500 cerisiers de plusieurs variétés. On peut également y admirer la vue sur la ville d’Onomichi et les îles de la mer intérieure.

Onomichi était la demeure de plusieurs grands noms de la littérature japonaise, et c’est pour cela que les lanternes allumées durant la saison des cerisiers en fleur sont décorées de poèmes haïku. Le belvédère au sommet de la colline offre un magnifique panorama sur la ville et le canal d’Onomichi ainsi que sur des îles de la mer intérieure de Seto.

(Voir également notre article plus en détail : Rochers étranges et cerisiers en fleur, une balade inoubliable à Onomichi)

Le parc du Senkôji (Hiroshima)

Adresse : 19 Nishitsuchidô-chô, Onomichi-shi, Hiroshima-ken

Nombre d’arbres : 1 500

Floraison : début avril

Variétés : somei yoshino, shidare-zakura, yae-zakura et autres

Horaires : 24h/24 (le téléphérique est en service entre 9 h 00 et 17 h 15)

Tarif : gratuit

Site officiel (en japonais)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation de l’Association de tourisme d’Onomichi)