El parque Tokiwa se encuentra en el lago homónimo construido en el siglo XVII para la irrigación. Este parque de usos múltiples, establecido en 1925, cuenta hoy con 3.200 cerezos somei yoshino y otras variedades de sakura en sus amplios terrenos.

Parque Tokiwa (Yamaguchi)

Variedad: somei yoshino, yaezakura, yamazakura, etc.

somei yoshino, yaezakura, yamazakura, etc. Número de árboles: 3.500

3.500 Fecha: entre finales de marzo y comienzos de abril

entre finales de marzo y comienzos de abril Horario: abierto las 24 horas (algunas zonas del parque abren de 9:30 a 17:00)

abierto las 24 horas (algunas zonas del parque abren de 9:30 a 17:00) Entrada: gratuita

gratuita Dirección: 3-4-1 Norisada, Ube-shi, Yamaguchi

3-4-1 Norisada, Ube-shi, Yamaguchi Sitio web: Parque Tokiwa

Cuando los somei yoshino están plenamente florecidos, el parque Tokiwa celebra el festival de los cerezos en flor durante el que estos sakura son iluminados al caer la noche. En este espacioso parque hay algo para cada cual, incluyendo un parque de atracciones, un zoológico y un jardín-museo con numerosas esculturas.

(Fotografía del encabezado: ©Parque Tokiwa.)