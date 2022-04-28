Парк Токива расположен у водохранилища Токива, построенного в XVII веке для ирригационных целей. В основанном в 1925 году обширном многоцелевом парке сегодня растёт 3200 деревьев сомэй ёсино и многих других сортов сакуры.

В период полного расцвета сакуры сорта сомэй ёсино в парке Токива проходит праздник цветения сакуры, во время которого ночью сакуры подсвечивают. В просторном парке каждый найдет что-то для себя, здесь в том числе есть игровая площадка, парк развлечений, зоопарк и музей-сад со множеством скульптур.

Парк Токива (преф. Ямагути)

Сорта: сомэй-ёсино, яэдзакура, ямадзакура и др.

Количество деревьев: 3500

Период цветения: с конца марта до начала апреля

Время работы: круглосуточно (некоторые участки – с 9:30 до 17:00)

Вход: бесплатный

Адрес: Address: 3-4-1 Norisada, Ube-shi, Yamaguchi

Вебсайт парка Токива (на яп. яз.)

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Фотография к заголовку: © Парк Токива