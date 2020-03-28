Le lac Tokiwa existe depuis le XVIIe siècle à des fins d'irrigation. Le vaste parc qui se concentre autour de ce lac a été construit en 1925, et il compte aujourd'hui plus de 3 000 cerisiers de nombreuses variétés. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Lorsque les cerisiers sont en pleine floraison, le parc de Tokiwa accueille un festival au cours duquel les arbres sont illuminés la nuit. Chaque visiteur peut trouver son compte au sein de cet endroit spacieux qui comprend une aire de jeux, un parc d'attractions, un zoo et un musée avec de nombreuses sculptures.

Parc de Tokiwa (Yamaguchi)

Adresse : 3-4-1 Norisada, Ube-shi, Yamaguchi-ken

Nombre d'arbres : 3 500

Floraison : de fin mars à début avril

Variétés : somei yoshino, yae-zakura, yama-zakura, etc.

Horaires : ouvert 24 heures sur 24. (Certaines parties du parc ouvrent de 9 h 30 à 17 h)

Entrée : gratuite

Site Web

(Photo de titre : © Parc de Tokiwa)