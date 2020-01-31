El enclave hoy conocido como parque Ogi era en el pasado el jardín de Nabeshima Motoshige, el señor del dominio de Ogi a comienzos del siglo XVII. A él se le atribuye el haber adornado el jardín con cerezos de la variedad somei yoshino, de los que hay unos 3.000 en la actualidad en este parque.

Parque Ogi (Saga)

Variedad: Somei yoshino

Somei yoshino Número de árboles: 3.000

3.000 Fecha: entre finales de marzo y comienzos de abril

entre finales de marzo y comienzos de abril Horario: abierto las 24 horas

abierto las 24 horas Entrada: gratuita

gratuita Dirección: 185 Ogi, Ogi-shi, Saga

185 Ogi, Ogi-shi, Saga Sitio web: Federación de Turismo de la Prefectura de Saga (Parque Ogi)

Unos 5.000 faroles de bambú iluminados con velas salpican el paisaje durante el momento álgido de la temporada de hanami. Los visitantes pueden vivir una experiencia inolvidable contemplando los cerezos en la noche. El parque Ogi es conocido no solo por sus magníficos cerezos en flor, sino también por sus azaleas que florecen a comienzos del verano y las luciérnagas que revolotean sobre ellas. Otro punto de interés es una conífera gigante de 350 años, un árbol que mide 55 metros cuadrados y que ha sido podado en forma de cubo.

(Fotografía del encabezado: © Ciudad de Ogi.)