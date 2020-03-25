Le parc aujourd’hui dénommé Ogi était à l’origine le jardin de Nabeshima Motoshige, le seigneur de ce domaine au début du XVIIe siècle. Ce serait également lui qui aurait décidé d’y planter des cerisiers, dont près de 3 000 y poussent aujourd’hui. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Quelque 5 000 lanternes en bambou éclairées par des bougies parsèment le paysage au plus fort de la saison des cerisiers, offrant aux visiteurs une expérience inoubliable des illuminations du soir. Le parc d’Ogi est aussi populaire pour ses azalées et ses lucioles du début de l’été. Un autre symbole du lieu est son conifère géant de 350 ans.

(Note : le festival 2020 du parc d’Ogi est annulé par précaution face à l’épidémie actuelle de coronavirus. La parc reste cependant libre d’accès.)

Le parc d’Ogi (Saga)

Adresse : 185 Ogi, Ogi-shi, Saga-ken

Nombre d’arbres : 3 000

Floraison : de fin mars à début avril

Variété : somei yoshino

Horaires : 24 heures sur 24

Entrée : gratuite

Site Web

Autour du lieu

(Photo de titre : © Ville d’Ogi)