Нынешний парк Оги первоначально был садом Набэсимы Мотосигэ, правителя княжества Оги, жившего в начале XVII века. Считается, что именно при нём сад украсили деревьями сакуры сомэй ёсино, которых сейчас в парке насчитывается около 3000.

Около 5000 бамбуковых фонарей со свечами создают в разгар сезона ханами неповторимый пейзаж, даря посетителям незабываемые впечатления от ночного любования цветами. Парк Оги известен не только великолепными цветущими вишнями, но и ранними летними азалиями, и светлячками. Ещё одна достопримечательность – гигантское 350-летнее хвойное дерево, крона которого сформирована в куб со стороной площадью 55 квадратных метров.

Парк Оги (преф. Сага)

Сорта: сомэй-ёсино

Количество деревьев: 3000

Период цветения: с конца марта до начала апреля

Часы работы: открыто постоянно

Вход: бесплатно

Адрес: 185 Ogi, Ogi-shi, Saga

Вебсайт Федерации туризма преф. Сага (парк Оги, на англ. яз.)

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Фотография к заголовку: © город Оги