El parque Tadamoto es famoso por su fila serpenteante de cerezos que se extiende a lo largo de dos kilómetros. Los visitantes pueden disfrutar de un “túnel de cerezos en flor” desde finales de marzo hasta comienzos de abril, incluso cuando cae la tarde, momento en el que los faroles iluminan los pálidos pétalos de color rosa en el camino.

Parque Tadamoto

Variedad: Somei yoshino

Somei yoshino Número de árboles: 1.000

1.000 Fecha: entre finales de marzo y comienzos de abril

entre finales de marzo y comienzos de abril Horario: abierto las 24 horas

abierto las 24 horas Picnic: sí

sí Entrada: gratuita

gratuita Dirección: 2484-193 Ōkuchiharada, Isa-shi, Kagoshima

2484-193 Ōkuchiharada, Isa-shi, Kagoshima Sitio web: Oficina de Visitantes de la Prefectura de Kagoshima (Parque Tadamoto)

El momento idóneo para observar estas flores llega durante el festival de los cerezos en flor, cuando se instalan en el parque un mercadillo y puestos que venden productos locales y distintas delicias gastronómicas. Los cerezos en flor son llamados también “Tadamoto sakura” en honor a Niiro Tadamoto, un criado que sirvió al daimio del clan Shimazu entre los siglos XVI y XVII, y que hoy está consagrado en el Santuario de Tadamoto en los terrenos del parque.

(Fotografía del encabezado: © Asociación de Turismo y Productos Especiales de la Ciudad de Isa.)