Парк Тадамото известен аллеей деревьев сакуры, тянущейся на два километра. Посетители могут любоваться «туннелем сакуры» с конца марта до начала апреля, в том числе по вечерам, когда бледно-розовые цветы вдоль аллеи подсвечивают.

В самый пик сезона любования здесь проводится праздник цветения сакуры, открывают вещевой рынок и лавки с местными продуктами и деликатесами. Здешние сакуры называют «Тадамото сакура» в честь Нииро Тадамото, вассала правившего здесь в XVI-XVII веках рода даймё Симадзу. Тадамото почитают в святилище Тадамото, расположенном на территории парка.

Парк Тадамото (Кагосима)

Сорт: сомэй-ёсино

Количество деревьев: 1000

Период цветения: с конца марта до начала апреля

Часы работы: открыто постоянно, можно проводить пикники

Вход: бесплатно

Адрес: 2484-193 Ōkuchiharada, Isa-shi, Kagoshima

Вебсайт туристического бюро преф. Кагосима (парк Тадамото, на англ. яз.)

Фотография к заголовку: © Ассоциация туризма и специальной продукции г. Иса