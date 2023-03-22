Le parc de Tadamoto, dans la préfecture de Kagoshima au sud-ouest du Japon, est célèbre pour son allée bordée de cerisiers qui s’allonge sur deux kilomètres. Les visiteurs peuvent apprécier ce « tunnel en fleur » de la fin mars à début avril, et les promenades du soir sous les arbres illuminés sont également un incontournable.

Le festival des cerisiers du parc Tadamoto se déroule le 25 et 26 mars 2023 avec de nombreux stands proposant des produits locaux. Les cerisiers sont appelés « Tadamoto sakura » d’après Niiro Tadamoto (1526-1611), un grand samouraï vénéré dans le sanctuaire Tadamoto, qui se trouve au sein du parc.

Le parc de Tadamoto (Kagoshima)

Adresse : 2484-193 Ôkuchiharada, Isa-shi, Kagoshima-ken

Nombre d’arbres : 700

Floraison : fin mars à début avril

Illumination du 25 mars au 9 avril

Variétés : somei yoshino

Horaires : ouvert 24h/24

Entrée gratuite

Site Web (en anglais)

(Photo de titre © Isa City Tourism and Special Products Association)