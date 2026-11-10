Una encuesta del Ministerio de Medioambiente revela que en el año fiscal 2025 se registraron cerca de 40.000 casos de combustión de baterías de iones de litio durante la recogida y el tratamiento de residuos.

16.000 casos más en comparación con el año anterior

El Ministerio de Medioambiente realizó una encuesta entre abril y mayo de 2026 a los 1.741 municipios de Japón, incluidas mancomunidades y distritos especiales, sobre el tratamiento de residuos. Todos los municipios respondieron. Según los resultados de la encuesta, durante el año fiscal 2025 se registraron 39.282 incidentes con humo o fuego durante los procesos de tratamiento, incidentes presuntamente causados por baterías de iones de litio y otros dispositivos similares.

De ellos, en 9.456 casos el fuego fue extinguido por el personal o los bomberos, mientras que en otros 17.792 se apagó gracias a la activación de los sistemas de rociadores u otros dispositivos de las instalaciones de tratamiento. El número total de incidentes aumentó en más de 16.000 respecto al año anterior.

Las baterías externas y el tabaco calentado encabezan la lista

La gran mayoría de los incidentes de combustión e incendios se produjo en instalaciones de reciclaje donde se trituran, clasifican y compactan los residuos, entre otros procesos. En muchos casos, las baterías se desechan en una categoría distinta de la establecida por el municipio y se incendian al recibir impactos en las trituradoras u otros equipos de las instalaciones de tratamiento. Los productos que más incidentes causaron fueron las baterías externas, seguidas de los dispositivos de tabaco calentado, las aspiradoras sin cable y los ventiladores de mano.

En esta encuesta, 240 municipios, el 13,8 % del total, respondieron que no realizan la recogida selectiva de baterías de iones de litio y otros dispositivos similares. De ellos, 106 señalaron que están estudiando implantarla. Entre los motivos para no ofrecer esta recogida, los municipios citaron las dificultades para organizar el servicio y disponer de personal, así como la falta de empresas cercanas que puedan hacerse cargo de estos residuos.