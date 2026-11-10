Una encuesta del Ministerio de Medioambiente revela que en el año fiscal 2025 se registraron cerca de 40.000 casos de combustión de baterías de iones de litio durante la recogida y el tratamiento de residuos.

16.000 casos más en comparación con el año anterior

El Ministerio de Medioambiente realizó una encuesta entre abril y mayo de 2026 a los 1.741 municipios de Japón, incluidas mancomunidades y distritos especiales, sobre el tratamiento de residuos. Todos los municipios respondieron. Según los resultados de la encuesta, durante el año fiscal 2025 se registraron 39.282 incidentes con humo o fuego durante los procesos de tratamiento, incidentes presuntamente causados por baterías de iones de litio y otros dispositivos similares.

De ellos, en 9.456 casos el fuego fue extinguido por el personal o los bomberos, mientras que en otros 17.792 se apagó gracias a la activación de los sistemas de rociadores u otros dispositivos de las instalaciones de tratamiento. El número total de incidentes aumentó en más de 16.000 respecto al año anterior.

Combustión de baterías de iones de litio durante el tratamiento de residuos

Las baterías externas y el tabaco calentado encabezan la lista

La gran mayoría de los incidentes de combustión e incendios se produjo en instalaciones de reciclaje donde se trituran, clasifican y compactan los residuos, entre otros procesos. En muchos casos, las baterías se desechan en una categoría distinta de la establecida por el municipio y se incendian al recibir impactos en las trituradoras u otros equipos de las instalaciones de tratamiento. Los productos que más incidentes causaron fueron las baterías externas, seguidas de los dispositivos de tabaco calentado, las aspiradoras sin cable y los ventiladores de mano.

Productos implicados en incidentes de combustión e incendios (año fiscal 2025)

En esta encuesta, 240 municipios, el 13,8 % del total, respondieron que no realizan la recogida selectiva de baterías de iones de litio y otros dispositivos similares. De ellos, 106 señalaron que están estudiando implantarla. Entre los motivos para no ofrecer esta recogida, los municipios citaron las dificultades para organizar el servicio y disponer de personal, así como la falta de empresas cercanas que puedan hacerse cargo de estos residuos.

Recogida municipal de baterías de iones de litio y otros dispositivos similares (año fiscal 2025)
Material de referencia (en japonés)