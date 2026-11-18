Investigadores como Okano Hideyuki, de la Universidad Keiō están aprovechando el potencial de las células iPS para abrir una nueva era en el desarrollo de fármacos. Tras el anuncio en Japón, en febrero de 2026, de un sistema de fabricación para una terapia basada en células iPS destinada a tratar lesiones de la médula espinal, este campo entra ahora en una nueva fase de aplicación práctica.

Un avance decisivo en la investigación sobre la ELA

Okano Hideyuki, director del Centro de Investigación en Medicina Regenerativa de la Universidad Keiō, es una de las principales figuras mundiales en la aplicación de la investigación con células iPS a tratamientos médicos. Las células madre pluripotentes inducidas (células iPS), obtenidas mediante la reprogramación de células de la piel o de la sangre, se pueden diferenciar para convertirse en casi cualquier tipo de célula. Aprovechando esta capacidad, Okano ha sido pionero en el desarrollo de métodos para reproducir enfermedades neurológicas en el laboratorio a partir de células de pacientes, estableciendo así un vínculo directo entre la investigación básica, el desarrollo de fármacos y las terapias regenerativas.

Uno de los avances más destacados se ha producido en la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva y mortal. La ELA destruye las neuronas motoras encargadas de transmitir las señales del cerebro a los músculos, lo que provoca una pérdida progresiva de la capacidad de movimiento e incluso de respiración, mientras la conciencia permanece intacta. En Japón, alrededor de 10.000 personas padecen esta enfermedad, para la que no existe ningún tratamiento curativo ni fármacos de eficacia demostrada.

“El desarrollo de fármacos para la ELA ha estado marcado por repetidos fracasos”, señala Okano. Durante décadas, los investigadores recurrieron a modelos de ratón modificados genéticamente para portar las mismas mutaciones que los pacientes. Más de diez posibles fármacos que habían mostrado resultados prometedores en ratones terminaron siendo ineficaces en los ensayos clínicos con seres humanos.

© Yokozeki Kazuhiro

“Las neuronas humanas y las de los ratones presentan diferencias fundamentales en sus propiedades y circuitos”, explica. “En las enfermedades del sistema nervioso central, estas diferencias han supuesto un obstáculo importante”.

Para superarlo, el equipo de Okano adoptó un enfoque innovador: obtener células iPS a partir de pacientes con ELA y diferenciarlas para producir neuronas motoras. Estas neuronas humanas reprodujeron en el laboratorio las características propias de la enfermedad: neuritas más cortas, hiperexcitabilidad y muerte celular prematura, las mismas anomalías observadas en el cerebro y la médula espinal de los pacientes. La precisión de este modelo supuso un gran avance.

Un medicamento para el párkinson demuestra eficacia terapéutica contra la ELA

A partir de este modelo de células humanas, el equipo optó por el reposicionamiento de fármacos, que consiste en evaluar medicamentos ya existentes y aprobados para identificar nuevas aplicaciones terapéuticas. Como sus perfiles de seguridad ya se conocen, estos medicamentos pueden llegar a los pacientes mucho más rápidamente y a un menor costo.

“El uso de células iPS humanas nos permite crear células específicas de cada paciente que contienen sus mutaciones genéticas exactas”, explica Okano. “Incluso podemos generar organoides tridimensionales que reproducen la estructura de los órganos. Por tanto, tenía todo el sentido evaluar los fármacos directamente en estas células de origen humano”.

La estrategia dio resultados. En 2018, el equipo descubrió que el clorhidrato de ropinirol, un medicamento utilizado para tratar el párkinson, mejoraba notablemente las alteraciones observadas en las neuronas motoras afectadas por la ELA. “El ropinirol restableció la longitud de las neuritas, redujo la hiperexcitabilidad y evitó la muerte celular”, señala Okano.

Los hallazgos, publicados en la revista Nature Medicine en 2018, atrajeron la atención internacional. Quizá aún más importante fue la rapidez con la que la investigación pasó del laboratorio a los ensayos clínicos. En diciembre de ese mismo año, la Universidad de Keiō puso en marcha un ensayo clínico impulsado por los propios investigadores en el que participaron unos 20 pacientes con ELA. Los resultados fueron alentadores y actualmente se prepara la siguiente fase del ensayo.

“La rapidez con la que hemos pasado de un descubrimiento basado en células iPS a los ensayos clínicos habría sido impensable con los modelos anteriores”, afirma.

Otra ventaja de la investigación con células iPS es que permite tener en cuenta las diferencias entre pacientes. El equipo de Okano generó células iPS a partir de unos 250 pacientes con ELA y analizó detalladamente las características de cada línea celular. La razón, según explica, es que “incluso cuando los pacientes comparten un mismo diagnóstico de ELA, la enfermedad subyacente varía enormemente de una persona a otra y no puede tratarse como una afección única y homogénea”.

Para abordar esta diversidad, el equipo recopila datos de múltiples dimensiones, que incluyen análisis genómicos, evaluaciones de las características celulares y análisis de pequeñas vesículas extracelulares liberadas por las células. El objetivo final de Okano es desarrollar, con ayuda de la inteligencia artificial, un sistema capaz de recomendar tratamientos farmacológicos personalizados: una “prescripción mediante IA” adaptada a las características biológicas de cada paciente.

Recuperar la movilidad después de una lesión medular

La labor de Okano va más allá del descubrimiento de fármacos. Su equipo también lleva a cabo ensayos de medicina regenerativa mediante el trasplante de células precursoras neurales derivadas de células iPS humanas —células progenitoras capaces de diferenciarse en varios tipos de células nerviosas— a pacientes con lesiones de la médula espinal. En un estudio con cuatro pacientes que sufrían tetraplejia grave, dos experimentaron una notable mejoría y uno recuperó la capacidad funcional suficiente para comenzar a entrenarse para caminar.

Según Okano, este fue el primer estudio clínico del mundo en el que se utilizaron células precursoras neurales derivadas de células iPS humanas. “El efecto terapéutico es claro, por lo que esperamos obtener una aprobación condicional y por tiempo limitado en un plazo de tres a cuatro años, aunque lo ideal sería conseguirla antes”.

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La reforma de 2014 de la Ley de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos de Japón estableció un mecanismo que permite el suministro temprano de productos de medicina regenerativa una vez demostradas su seguridad y eficacia probable. Este sistema permite utilizarlos para tratar a pacientes mientras se recopilan pruebas adicionales durante un período de siete años, dentro de un marco regulatorio que se considera uno de los más avanzados del mundo.

Según Okano, garantizar su uso en la práctica clínica requiere también desarrollar una tecnología de fabricación fiable. Por ello, además de liderar el desarrollo de nuevos fármacos y terapias, es director científico de K Pharma, una empresa emergente de biotecnología surgida de la Universidad Keiō con el objetivo de trasladar la investigación básica a aplicaciones prácticas. Desde este puesto, también trabaja para impulsar la implantación de estas tecnologías en la sociedad desde una perspectiva empresarial.

Este esfuerzo ya está dando resultados concretos. La compañía colabora con Nikon Cell Innovation en la fabricación de productos de medicina regenerativa basados en células iPS humanas para tratar lesiones de la médula espinal, con el objetivo de iniciar ensayos clínicos promovidos por la propia empresa en 2027. Esta colaboración supone un paso importante hacia el establecimiento de la infraestructura industrial necesaria para desarrollar la medicina regenerativa en Japón.

Desenmarañando la biología de los trastornos psiquiátricos

El equipo de Okano también aplica la tecnología de las células iPS a trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, tradicionalmente difíciles de estudiar porque síntomas como las alucinaciones o los delirios requieren lenguaje para poder confirmarse y, por tanto, no se pueden observar en animales. “Al generar neuronas a partir de células iPS de pacientes con trastornos psiquiátricos, quizá podamos descubrir por fin los mecanismos de estas enfermedades que son específicos de los seres humanos”, señala.

En colaboración con la empresa suiza MaxWell Biosystems, el equipo utiliza avanzadas tecnologías de medición para analizar en detalle la actividad eléctrica y la morfología de las neuronas obtenidas a partir de células iPS de pacientes con esquizofrenia.

“Si logramos identificar las anomalías eléctricas de estas neuronas y comprobar si los fármacos pueden corregirlas, podríamos avanzar directamente hacia su aplicación clínica sin depender de modelos animales”, afirma Okano. Esto podría acortar los plazos de desarrollo de fármacos, que actualmente oscilan entre 10 y 20 años, a tan solo uno o dos, lo que supondría enormes beneficios para pacientes de todo el mundo.

“La tecnología de las células iPS nos permite encontrar fármacos y tratamientos eficaces mucho más rápidamente que antes”, recalca Okano. “Sin embargo, estos descubrimientos no servirán de nada si no llegan a quienes los necesitan. El verdadero reto consiste en conseguir que las terapias basadas en células iPS estén disponibles cuanto antes y sean accesibles para todos los pacientes”.

Veinte años después de que Yamanaka Shin’ya desarrollara por primera vez las células iPS, la promesa de tratamientos capaces de transformar la medicina empieza por fin a tomar forma. El futuro que plantea la medicina regenerativa está cada vez más cerca de hacerse realidad.

© Yokozeki Kazuhiro

Reportaje y redacción: Ōkoshi Yutaka (Team Pascal de escritores científicos)

Colaborador en la edición: POWER NEWS

(Publicado originalmente el 7 de mayo de 2026.)