Un sondeo reciente sugiere que menos del 50 % de los hogares japoneses están suscritos a un periódico. Para el 70 % la televisión e internet son suficientes.

La prensa, segunda en credibilidad por detrás de la NHK

Según una encuesta de opinión realizada entre julio y agosto de 2026 por la Fundación de Estudios de Prensa y Comunicaciones, entidad de interés público, la proporción de personas con una suscripción mensual a un periódico en su domicilio se situó en el 49,8 %, 0,3 puntos porcentuales menos que el año anterior. El porcentaje quedó por primera vez por debajo del 50 %. En 2008, cuando comenzó a realizarse esta encuesta de forma periódica, el porcentaje era del 88,6 %. Esto quiere decir que ha descendido casi 40 puntos en 18 años.

Por edades, la proporción de personas con una suscripción mensual a un periódico superaba ligeramente el 70 % entre las personas de 70 años o más, mientras que rondaba el 30 % tanto entre los veinteañeros como entre las personas de 40 a 49 años, y apenas alcanzaba el 20 % entre las de 30 a 39 años.

La televisión privada fue el medio más utilizado para informarse de las noticias más importantes, con un 70,4 %, seguida de internet, con un 64,9 %, y del canal de televisión de la NHK, con un 53,2 % (en esta sección se permitían varias respuestas). La prensa quedó en un 34,3 %. Entre los motivos para no suscribirse mensualmente a un periódico (de nuevo, con varias respuestas posibles), el más citado fue que “la información de la televisión, internet y otros medios es suficiente”, con un 73,7 %, seguido de “las suscripciones son caras” y “no tengo costumbre de leer periódicos”, entre otros.

El porcentaje de personas satisfechas con la prensa, porcentaje que agrupa a quienes se declaran satisfechos o bastante satisfechos, fue del 37,9 %, frente al 11,2 % de insatisfechos, que engloba a quienes se consideran algo insatisfechos o totalmente insatisfechos.

Sin embargo, aunque cada vez hay menos personas que leen periódicos, la credibilidad de la información de las redes sociales y de otras fuentes de internet tampoco puede calificarse de elevada. En la valoración de la fiabilidad de la información, sobre un máximo de 100 puntos, el canal de televisión de la NHK ocupó el primer puesto con 66,1 puntos y la prensa escrita quedó segunda a escasa distancia, con 64,6, mientras que internet y las revistas no llegaron a los 50 puntos.

La encuesta se realizó entre julio y agosto a 5.000 personas y obtuvo 2.676 respuestas válidas. Para evitar un sesgo hacia los usuarios de un medio concreto, la muestra se seleccionó aleatoriamente a partir del registro básico de residentes.