Cada año hay menos japoneses que desean tener un segundo hijo; en 2026 menos del 30 % de los hogares con un hijo deseaba tener otro. A pesar de los avances en la gratuidad de la educación infantil y el cuidado de los niños, la subida de los precios y la incertidumbre sobre los ingresos suponen un grave obstáculo para ello.

El porcentaje de quienes desean tener un segundo hijo se ha reducido a la mitad en 6 años

Según una encuesta realizada a principios de septiembre de 2026 por Meiji Yasuda Life Insurance a 1.100 hombres y mujeres con un hijo de entre 0 y 6 años, el porcentaje de quienes desean tener un segundo hijo se situó en el 28,2 %. La empresa comenzó a realizar esta encuesta en 2018, y en 2020 registró un máximo histórico del 56,9 %; esta cifra, sin embargo, se ha reducido a la mitad en tan solo seis años.

La razón más frecuente por la que se desea un segundo hijo, pero resulta difícil, o no se desea, es la preocupación por los ingresos futuros, con un 54,5 %; por su parte, el 66,4 % de los encuestados respondió que podría desear un segundo hijo si la situación mejorara.

En cuanto a lo que se considera necesario para desear tener un segundo hijo, la mayoría de los encuestados mencionó el aumento de los ingresos de la pareja (60,4 %) y la estabilidad de los precios (22,9 %).

El 80 % del total de encuestados respondió que “el alto nivel de precios supone una carga para los gastos de crianza de los hijos”; entre estos, las partidas que más peso tenían eran “los gastos en alimentación” (44,6 %), “las actividades extraescolares” (34,9 %) y “las cuotas de guardería y jardín de infancia” (32,8 %).

Según la encuesta, los gastos de crianza ascienden a una media de 43.356 yenes al mes por hijo, lo que supone un aumento del 5,3 % con respecto a 2025. Morita Yukihiro, economista jefe del Instituto de Investigación Integral de Meiji Yasuda, afirma: “Según un cálculo sencillo, tener dos hijos supone un gasto anual de 1,03 millones de yenes, una cifra que se acerca a los gastos de vivienda”; también señala que tener dos hijos supone una pesada carga económica.

Además, señala que, mientras que tradicionalmente la mayor carga la suponían los gastos de educación y guardería, “lo que actualmente supone una presión para las familias con hijos son los gastos relacionados con la vida cotidiana, como la alimentación y los productos de uso diario”. Afirma que, en lo que respecta al apoyo a la crianza de los hijos, la clave principal radica en cómo frenar el aumento de los precios.

Material de referencia (en japonés) Encuesta sobre la crianza de los hijos, Meiji Yasuda Life Insurance.

(Traducido al español del original en japonés.)