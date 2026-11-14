Cada año hay menos japoneses que desean tener un segundo hijo; en 2026 menos del 30 % de los hogares con un hijo deseaba tener otro. A pesar de los avances en la gratuidad de la educación infantil y el cuidado de los niños, la subida de los precios y la incertidumbre sobre los ingresos suponen un grave obstáculo para ello.
El porcentaje de quienes desean tener un segundo hijo se ha reducido a la mitad en 6 años
Según una encuesta realizada a principios de septiembre de 2026 por Meiji Yasuda Life Insurance a 1.100 hombres y mujeres con un hijo de entre 0 y 6 años, el porcentaje de quienes desean tener un segundo hijo se situó en el 28,2 %. La empresa comenzó a realizar esta encuesta en 2018, y en 2020 registró un máximo histórico del 56,9 %; esta cifra, sin embargo, se ha reducido a la mitad en tan solo seis años.
La razón más frecuente por la que se desea un segundo hijo, pero resulta difícil, o no se desea, es la preocupación por los ingresos futuros, con un 54,5 %; por su parte, el 66,4 % de los encuestados respondió que podría desear un segundo hijo si la situación mejorara.
En cuanto a lo que se considera necesario para desear tener un segundo hijo, la mayoría de los encuestados mencionó el aumento de los ingresos de la pareja (60,4 %) y la estabilidad de los precios (22,9 %).
El 80 % del total de encuestados respondió que “el alto nivel de precios supone una carga para los gastos de crianza de los hijos”; entre estos, las partidas que más peso tenían eran “los gastos en alimentación” (44,6 %), “las actividades extraescolares” (34,9 %) y “las cuotas de guardería y jardín de infancia” (32,8 %).
Según la encuesta, los gastos de crianza ascienden a una media de 43.356 yenes al mes por hijo, lo que supone un aumento del 5,3 % con respecto a 2025. Morita Yukihiro, economista jefe del Instituto de Investigación Integral de Meiji Yasuda, afirma: “Según un cálculo sencillo, tener dos hijos supone un gasto anual de 1,03 millones de yenes, una cifra que se acerca a los gastos de vivienda”; también señala que tener dos hijos supone una pesada carga económica.
Además, señala que, mientras que tradicionalmente la mayor carga la suponían los gastos de educación y guardería, “lo que actualmente supone una presión para las familias con hijos son los gastos relacionados con la vida cotidiana, como la alimentación y los productos de uso diario”. Afirma que, en lo que respecta al apoyo a la crianza de los hijos, la clave principal radica en cómo frenar el aumento de los precios.
- Encuesta sobre la crianza de los hijos, Meiji Yasuda Life Insurance.
(Traducido al español del original en japonés.)