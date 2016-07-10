Le climat du Japon est caractérisé par des contrastes régionaux importants. C’est ainsi que l’île septentrionale de Hokkaidô est longée par la mer d’Okhotsk qui gèle complètement deux mois par an, alors qu’au sud, Okinawa est soumise aux influences tropicales. Quand les cerisiers fleurissent dans l’île d’Okinawa, entre la mi-janvier et la première semaine du mois de février, Hokkaidô est encore sous la neige.

Une grande diversité climatique

L’archipel japonais forme un arc qui s’étire du nord-est au sud-ouest sur 2 200 kilomètres, au large du continent asiatique, du 46° au 20° de latitude Nord et du 154° au 123° de longitude Est. Tokyo, la capitale, est située à 35° de latitude Nord – l’équivalent de Los Angeles ou Athènes – et à 139° de longitude Est, comme la ville d’Adélaïde, en Australie. Le Japon est constitué de plus de 6 800 îles dont les plus grandes sont, du nord au sud, Hokkaidô, Honshû, Shikoku et Kyûshû. Son littoral qui s’étend sur quelque 30 000 kilomètres est plus long que celui des États-Unis. C’est par ailleurs un pays où les montagnes sont omniprésentes. Les trois-quarts de sa superficie sont en effet constitués de pentes supérieures à 15 % et les Alpes japonaises occupent une grande partie de Honshû, la plus grande île de l’Archipel.

Le Japon se compose de six grandes zones climatiques, comme on le voit sur la carte ci-dessous. Le nord du pays, en particulier l’île de Hokkaidô située à proximité des rivages sibériens, a un climat de type subarctique alors que le sud, où se trouve l’île d’Okinawa, fait partie de la zone subtropicale. En hiver, les vents glacés venus de Sibérie se chargent d’humidité au contact de la mer. Ils sont ensuite piégés par la dorsale montagneuse située au centre de l’Archipel, ce qui a pour effet de provoquer d’énormes chutes de neige – jusqu’à 6 mètres de hauteur – et de grosses pluies sur la façade donnant sur la mer du Japon. Dans le même temps, le littoral de l’Océan Pacifique bénéficie d’hivers relativement secs et ensoleillés. En été, les choses changent du tout au tout. Les précipitations deviennent plus fréquentes sur la façade pacifique, notamment à cause des typhons, tandis que les rivages de la mer du Japon jouissent d’un temps souvent bien ensoleillé.

1 Mer du Japon 1a Rivage de la mer d’Okhotsk Température moyenne inférieure à 0°C en hiver. Faibles précipitations annuelles. 1b Ouest de Hokkaidô et ouest du Tôhoku Fortes précipitations en septembre et en hiver. Température moyenne inférieure à 0°C en janvier et février. 1c Façade de la mer du Japon (Hokuriku et Sanin) Température moyenne mensuelle supérieure à 0°C. Fortes chutes de neige en hiver. 2 2 Ouest de Kyûshû Fortes précipitations en juin et juillet. 3 3 Est de Kyûshû et sud-est de Shikoku et de Honshû (Nankai) Fortes précipitations tout au long de l’année, en particulier juin et septembre 4 4 Pourtour de la mer Intérieure (Setouchi) Climat doux avec de faibles précipitations tout au long de l’année. 5 Est du Japon 5a Est de Hokkaidô Hivers très froids. Faibles précipitations sauf en septembre. 5b Nord-est de Honshû (Sanriku et Jôban) Températures inférieures et chutes de neige moins abondantes par rapport au littoral de la mer du Japon à la même latitude. 5c Régions de Nagoya (Tôkai) et Tôkyo (Kantô) Fortes précipitations en juin et de septembre à octobre. Temps sec et ensoleillé en hiver. 5d Zone montagneuse du centre de Honshû (Chûô kôgen) Grande amplitude saisonnière des températures. Hivers très froids avec de peu de chutes de neige. 6 6a Archipel des Ryûkyû (Nansei shôtô) Températures élevées avec une faible amplitude saisonnière. Faibles précipitations. 6b Île Chichijima Températures élevées avec une faible amplitude saisonnière. Fortes précipitations en mai et novembre.

Tableau établi par l’équipe éditoriale de Nippon.com d’après des publications des éditions Ninomiya shoten.