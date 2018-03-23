日本列岛从东北至西南，纵跨3000km，各地气候迥异。

纵跨3000km的岛国，各地气候迥异

每年2月到3月中旬，第一股较强的南风（秒速8m以上）吹来，将“春天”的气息带到日本列岛的太平洋沿岸。这场春风在日本被称做“春一番”，天气预报将之视为春天到来的标志。

日本是四周环海的岛国，本州岛的中央是连绵的山脉，国土的75%都是山地。约3万公里的海岸线，比美国还长。1月南部冲绳樱花烂漫之时，北海道还是万里飘雪的北国风光。日本位于亚欧大陆东部，由北海道、本州、四国、九州这四大岛屿和6800多个小岛组成。在北纬20度到46度、东经123度到154度之间，日本列岛从东北到西南，纵跨3000km，貌似一把长弓，形成了即使同一时期，各地气候也迥然不同的特点。

日本列岛从北部北海道的亚寒带，到南部西南诸岛的亚热带（参考下图），分属于多个气候带。冬季，从亚欧大陆吹来的湿冷季风受到中央山脉的阻挡，为日本海沿岸带来大量雨雪，而太平洋沿岸则多为艳阳高照的天气。夏季反之，太平洋沿岸常受降雨和台风影响，而日本海沿岸则以晴空万里的日子居多。

1 日本海类型 1a 鄂霍次克类型 冬季气温在0℃以下，年降水量少。 1b 东北及北海道类型 9月和冬季降水量多，1、2月平均气温在0℃以下。 1c 北陆及山阴类型 每月的平均气温均在0℃以上，冬季降雪量多。 2 2 九州类型 6～7月降雨较多 3 3 南海类型 全年降水量多，尤其在6月和9月左右。 4 4 濑户内类型 气候温暖，全年降水量少。 5 东日本类型 5a 东部北海道类型 冬季酷寒。降水量少，9月左右较多。 5b 三陆及常磐类型 与同纬度的日本海沿岸相比，气温低、积雪少。 5c 东海及关东类型 6月与9～10月降水量多，冬季以晴天为主。 5d 中央高原类型 全年气温相差较大，冬季酷寒，积雪较少。 6 6a 西南诸岛类型 气候温暖，全年温差较小，降水量多。 6b 父岛类型 气候温暖，全年温差较小。5月和11月降水量较多。

* nippon.com日本网编辑部根据二宫书店的教科书数据编辑制作

席卷日本列岛的樱花季，始于1月的冲绳，谢幕于5月的北海道

气象厅将日本的四季定为3～5月春季，6～8月夏季，9～11月秋季，12～2月冬季。此外，5月到7月进入梅雨季节，降雨较多，也是日本的一个特点。不过北海道没有梅雨，即使进入6月，就不会阴雨连绵。若想，则可以随着由南向北推进的“樱花前线”（预测樱花开花时间的等期日线——译注），从1月的冲绳，到5月的北海道，一路欣赏过去。

此外，与过去相比，现在盛夏温度超过30℃的天数越来越多，甚至还有超过40℃的时候。2013年高知县观测到的史上最高温度41℃。不仅如此，从2008年起，每小时雨量超过50mm的突发性局部暴雨(在日本被俗称为“游击式暴雨”)也频频袭击日本。

换季

政府机关、公司和学校的工作服、校服都会应季改换夏装或冬装，这种习惯称为“服装换季”，基本上全日本都是从6月1日起开始改穿夏装，从10月1日起换穿冬装。在温度高湿度大且储物空间有限的日本，每个家庭到了“服装换季”时节，都会将冬装和大衣拿去干洗，然后和防虫剂一起收入衣箱中，把夏装从箱子中取出，挂到衣柜里。这种随着季节更替而改换衣着的习俗，可以追溯到平安时代（794～1185年）。

到了夏季，环境省鼓励人们脱去西装，身着不系领带的“清凉便装”上班。除了用空调、电风扇，冰爽围脖等降温防暑外，传统防暑对策也再度受到关注，或者扇扇子、挂竹帘；或者在马路或庭院中洒水，利用汽化降温除热；或者在窗外种植苦瓜、牵牛花等藤蔓植物，借“绿色植生墙”效果遮光避阳等。另外，具有防紫外线效果的遮光窗帘也很受欢迎。

用绿色植生墙遮挡烈日

冬季来临时，家家户户又取出被炉、取暖器和暖炉等。用百元店卖的“密封胶带”封好窗缝门缝，在地毯下铺一层铝箔布，防寒效果随即大增。这可以称做是房屋的“换季”。

窗缝门缝专用的密封胶带

每年的例行活动会随着因气候变换而不同

日本每年从4月开始新的财年，此时全国上下春回大地，樱花悄然绽放，是学校举行入学仪式，企业举行入职仪式的时节。以“樱花”为背景拍摄的入学仪式纪念照，可谓日本春天的一景。小学、中学的暑假一般是从7月末到8月末，不过东北地区、北海道以及山区的雪乡，则暑假较短，相反寒假会稍长一些。

樱花树下的一年级新生

季节的变换对文化也产生了巨大影响，诗歌、绘画、茶道、花道和饮食都会配合季节的变化，而选择相应的主题。甚至可以说失去了表示季节特色的词语，日本的传统文化便无从说起。

然而这种长年养成的与大自然共生共存的生活方式，如今却因城市化进程而导致绿地减少，因工作方式的多样化而呈现与往昔迥异的情形。同时，气候异常也导致樱花和梅花的开花时期难以预测。反常的花期，让传统仪式和活动的组织者总是担心花儿会在活动举办前就黯然凋零。

标题照片：1月的冲绳，寒绯樱怒放，而北海道的羊蹄山却依然白雪皑皑