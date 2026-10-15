La Première ministre Takaichi Sanae a déclaré mercredi qu’environ 30 % de la population active japonaise, soit quelque 20 millions de personnes, pourraient bénéficier d’un dispositif d’aide financière que le gouvernement envisage de mettre en place parallèlement à une réduction de la taxe sur la consommation applicable aux produits alimentaires.

Ce chiffre a été établi à partir de dispositifs similaires en vigueur dans d’autres pays, a expliqué Takaichi lors d’une réunion de la commission du budget de la Chambre des représentants, la chambre basse du Parlement japonais.

Soulignant qu’il ne s’agissait que d’une « estimation indicative », elle a précisé que le gouvernement définirait les modalités du dispositif en tenant également compte des débats parlementaires.

Selon la Première ministre, le plafond de revenus ouvrant droit à cette aide sera déterminé à partir de comparaisons internationales portant sur le poids des impôts et des cotisations sociales par rapport aux revenus, ainsi que sur les dispositifs adoptés à l’étranger.

Takaichi a notamment cité les exemples des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France, où environ 30 % des travailleurs peuvent bénéficier de programmes d’aide comparables.

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